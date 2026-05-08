SocialTazk: Justicia decretó prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al fisco

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, luego de varias jornadas de formalización en el marco de la investigación por delitos de corrupción.

La medida también fue aplicada contra su exasesor Arnaldo Domínguez, considerado una de las piezas clave en la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados al exparlamentario, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

En el caso de Domínguez, además se imputaron delitos de cohecho, infracciones tributarias y delitos electorales.

“Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes (…) la libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad”, señaló el magistrado al fundamentar la medida cautelar.

El tribunal fijó además un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Según la Fiscalía Oriente, el perjuicio fiscal supera los $104 millones y respondería a un esquema destinado a desviar recursos públicos para fines personales y electorales.

La investigación sostiene que Lavín habría utilizado asignaciones parlamentarias para financiar campañas políticas, pagar material gráfico y operar plataformas de mensajería con bases de datos del Servicio Electoral.

Los persecutores también detectaron pagos irregulares a asesores que trabajaron en la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante durante las primarias de Chile Vamos de 2021, antecedente que mantiene la atención sobre el entorno político y familiar del exalcalde y exministro.

Lavín León llegó esta mañana al Centro de Justicia acompañado por su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien calificó la resolución como “muy injusta”.

El exdiputado enfrenta uno de los momentos más complejos de su trayectoria política, luego de haber renunciado a la UDI en 2024 tras conocerse las primeras diligencias relacionadas con facturas presuntamente falsas rendidas al Congreso.

En febrero pasado, la Corte Suprema ratificó su desafuero, permitiendo que el Ministerio Público avanzara con la formalización.

La causa también involucra al empresario Juan Silva Morales, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que el informático Felipe Vázquez —ligado a la plataforma SocialTazk— permanece en España y enfrenta una orden de detención tras no comparecer ante el tribunal.