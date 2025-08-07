Programa “Tu Primer Paso” busca orientar a futuros estudiantes en la elección de su carrera

Con el objetivo de entregar herramientas concretas para la toma de decisiones vocacionales, Duoc UC continúa desarrollando durante el segundo semestre su programa “Tu Primer Paso”, una iniciativa que busca acercar a escolares, jóvenes y personas en etapa de reconversión laboral a la experiencia de la educación técnico-profesional.

El programa contempla una amplia oferta de talleres prácticos, asesorías vocacionales, clases abiertas y recorridos por las distintas sedes del país, con la participación de docentes y especialistas de diversas escuelas. A la fecha, ya se han realizado más de 300 actividades en lo que va del año.

Así lo hizo Karina Martínez, se inscribió en una asesoría vocacional en la sede Puente Alto de Duoc UC, donde pudo hablar con el Director de carrera de su área de interés: “Creo que son instancias interesantes porque, a mí personalmente me llama la atención gestión de personas y venir acá me permite acercarme un poco a cuáles van a ser mis futuros ramos, cuáles van a ser mis profesores, la institución como tal, y para poder estar segura de lo que voy a decidir para mi futuro”, afirmó tras la entrevista.

“Queremos que las personas vivan Duoc UC desde adentro. Que puedan experimentar cómo es una clase, conocer nuestras sedes, conversar con docentes y estudiantes. Es necesario generar instancias de orientación y asesorías vocacionales que permitan que las personas tomen una buena decisión acerca de su futuro académico”, señala Nicolás Barceló, subdirector de Difusión de Duoc UC.

Entre las actividades destacadas de agosto se encuentran:

12 de agosto | Taller de Entrevista Laboral – Sede Plaza Oeste, Cerrillos

En este taller, las y los participantes podrán conocer de cerca cómo se desarrolla un proceso de selección desde la mirada de un profesional del área. La actividad forma parte de la experiencia formativa de la carrera Ingeniería en Administración mención Gestión de Personas.

Incluye:

Simulaciones de entrevistas desde el rol de quien entrevista.

Análisis de habilidades técnicas y blandas.

Contextualización del rol de la gestión de personas en los procesos de reclutamiento.

Av. Américo Vespucio 1501, Cerrillos.

13 de agosto | Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) – Sede San Andrés de Concepción

Dirigido a quienes se interesan por el área de la salud o la atención al público, este taller permitirá aprender cómo actuar ante una emergencia vital. Se enmarca en la formación de la carrera Técnico en Enfermería.

Incluye:

Identificación de una parada cardíaca.

Técnicas básicas de RCP.

Simulación práctica con orientación de especialistas.

Paicaví 3280, Concepción, Biobío.

29 de agosto | Taller de Marketing Digital y Redes Sociales – Sede San Bernardo

Esta actividad, pensada para quienes están explorando carreras relacionadas al mundo digital, ofrecerá una introducción a los conceptos claves del marketing en plataformas digitales y el rol de las redes sociales como canal estratégico.

Incluye:

Taller práctico sobre herramientas digitales.

Presentación de las carreras Ingeniería y Técnico en Marketing Digital.

Espacio de orientación vocacional con profesionales del área.

Freire 857, San Bernardo.

Durante todo agosto | Asesorías Vocacionales con Directores de Carreras y Tour Guiados por Sedes

Todas las sedes de Duoc UC