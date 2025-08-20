Institución de educación superior busca implementar centro de empleabilidad e innovación social

En coherencia con su compromiso de impulsar investigación e innovación con impacto social, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) está desarrollando un proyecto para implementar el Centro de Empleabilidad e Innovación Social (CEIS). La iniciativa busca enfrentar las inequidades estructurales del mercado laboral que afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del país.

El proyecto, que postula a fondos concursables de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), es liderado por Guillermo Rivera, académico e investigador de la Escuela de Psicología de la PUCV. Se trata de un trabajo interdisciplinario que cuenta con la participación asociada de la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Santo Tomás, además de la colaboración internacional de instituciones como la London School of Economics, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sevilla, Kingston University y la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

Rivera explicó que el objetivo central es incidir en políticas y programas que aborden las necesidades específicas de los sectores más vulnerables, en un escenario laboral marcado por la inestabilidad, la creciente informalidad y la digitalización del trabajo. “La novedad de esta propuesta radica en focalizar la mirada de las transformaciones del mercado laboral y de la empleabilidad, permitiendo un análisis complejo, interseccional y situado según las distintas realidades regionales y territoriales del país. Otro punto de relevancia, es investigar cómo los grupos más vulnerables, tales como jóvenes, mujeres cuidadoras, adultos mayores, migrantes sur-sur y personas con discapacidad de nuestra sociedad, están percibiendo las transformaciones del trabajo y cómo se organizan en relación a las barreras y oportunidades existentes”, indicó.

Los fundamentos del proyecto se apoyan en datos recientes que evidencian la urgencia del problema. En 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertó que los bajos salarios y el predominio de empleos de baja productividad han provocado que uno de cada cuatro trabajadores formales en Chile viva en la pobreza. A ello se suma que la tasa de empleo informal es mayor en mujeres que en hombres, según cifras del INE 2024. “Esto da cuenta de problemas estructurales de larga data en Chile, dejando en evidencia la insuficiencia del mercado laboral para garantizar niveles de seguridad económica que protejan a los hogares vulnerables”, puntualizó Rivera.

El académico agregó que, con los resultados del proyecto —o incluso durante su desarrollo—, se espera contar con evidencia empírica que permita abrir un diálogo con el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, con miras a promover una agenda en materia de empleabilidad sostenible e inclusiva para Chile.

PUCV busca liderar en innovación laboral

Asimismo, el CEIS se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, contribuyendo a metas como Fin de la pobreza (ODS 1), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y Reducción de las desigualdades (ODS 10).

En el marco de la postulación a fondos que permitirían concretar la creación del Centro de Empleabilidad e Innovación Social, el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la PUCV, Luis Mercado, subrayó la solidez alcanzada por las ciencias sociales dentro de la universidad. A su juicio, las líneas de investigación desarrolladas en esta área han alcanzado un alto nivel de madurez y proyección, lo que abre la posibilidad de acceder a importantes financiamientos del Estado.

En esa línea, la autoridad universitaria valoró las capacidades existentes en la institución y la pertinencia de la propuesta. “Es un tema estratégico, que no sólo contribuye a los asuntos sociales de la empleabilidad, sino que va mucho más allá en aspectos de innovación laboral, que es altamente atingente a la realidad actual, tanto nacional como en América Latina. De obtener un financiamiento para impulsar este centro, la universidad podría constituirse en un referente nacional e internacional en estudios sociales de empleabilidad e innovación social”, destacó.

Mercado también hizo hincapié en la urgencia de abordar el problema en la región. “La Región de Valparaíso, lamentablemente destaca a nivel nacional por su alto nivel de cesantía, así como también en precariedad laboral, que afecta principalmente a los jóvenes. Urge entonces que la universidad, desde sus saberes y capacidades en estos ámbitos, contribuya en la generación de instancias y soluciones que impulsen un cambio que mejore la calidad de vida de las personas, en sus comunidades y en sus entornos familiares”, señaló.

CEIS PUCV: investigación y empleabilidad en Chile

En su presentación, la propuesta del Centro de Empleabilidad e Innovación Social (CEIS) destaca que su eje principal será la participación activa de la sociedad civil, incorporando en sus procesos de investigación e implementación a organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios e iniciativas locales.

El proyecto contempla cinco líneas de investigación: mercados laborales y empleabilidad; territorios y ruralidades; trayectorias e identidades; economía y trabajo de cuidados; y políticas públicas e innovación social.

Estos ámbitos cobran especial relevancia en el escenario socioeconómico actual de Chile, donde los modelos tradicionales de empleo muestran limitaciones para dar respuesta a las necesidades de una fuerza laboral cada vez más diversa y cambiante.

La iniciativa contempla un horizonte de cinco años de ejecución, con un despliegue territorial que abarcaría al menos seis regiones del país.