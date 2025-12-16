La última versión del ranking Times Higher Education para la región latinoamericana (THE Latam), especializado en evaluación universitaria, posicionó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en el lugar 24 en Latinoamérica y quinta a nivel nacional. Con un enfoque predominante en investigación, la medición evalúa a las instituciones de educación superior en diversas dimensiones entre las que se encuentran Enseñanza, Industria, Investigación, Calidad de la Investigación y Transferencia Tecnológica.

Dentro de la clasificación THE Latam, la PUCV destaca en las áreas de Investigación y Calidad de la Investigación. En la primera, se encuentra en el 25% superior de las instituciones chilenas, mientras que en Calidad de Investigación figura entre las cinco mejores universidades del país. Asimismo, es importante mencionar que, a nivel latinoamericano, la PUCV está en todos los indicadores por sobre la mediana de los puntajes de las universidades nacionales.

Para Jorge Mendoza, vicerrector de Desarrollo de la PUCV, “esta posición destacada en el ranking refleja nuestro compromiso sostenido con la calidad y la excelencia institucional. Contamos con una planificación estratégica que orienta nuestro quehacer y nos permite responder con decisión a los desafíos y transformaciones propias de la sociedad del conocimiento”.

Durante los últimos tres años, la PUCV ha observado una mejora sostenida en su posición en el ranking. A nivel latinoamericano, ha escalado desde el puesto 43 en 2024 y puesto 39 en 2025, a la posición 24 en 2026. A nivel nacional, subió del sexto lugar que ocupó en 2024 y 2025, al quinto para el año 2026.

“La planificación institucional y una cultura permanente de autoevaluación han sido fundamentales para consolidar una universidad de excelencia en las distintas áreas de nuestro quehacer. Estos avances nos permiten proyectarnos con convicción entre las mejores instituciones de educación superior del país”, agregó el vicerrector.

Impulso a la investigación

Según explicó el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI), Luis Mercado, la destacada posición de la PUCV en el ranking THE responde al impulso que se ha dado al ámbito investigativo y también a la innovación, la creación y la relación con la industria.

“Hemos trabajado para robustecer la participación de los académicos a través de concursos de investigación externos, el incremento de recursos ingresados en la investigación a través de proyectos individuales, asociativos, y también la gran participación que tiene la universidad en proyectos institucionales como Ciencia 2030, Ingeniería 2030, los proyectos INES Género, INES de Innovación, y Conocimiento 2030. Ello nos ha permitido alcanzar un nivel de madurez que se ve reflejado en este ranking”, agregó Mercado.

“Es interesante también destacar que somos la única universidad en la región de Valparaíso que no solo subió en el ranking, sino que además lo hizo de manera importante a nivel de América Latina. Estamos desarrollando una universidad con una capacidad instalada y calidad en investigación, innovación y también en creación”, complementó el vicerrector.

Metodología del ranking

Para elaborar este ranking, Times Higher Education analizó el desempeño de 223 universidades de 16 países, con datos del período 2020 a 2025, en cinco áreas: calidad de la enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, proyección internacional y relación con la industria.

El ranking latinoamericano utiliza la misma gama de indicadores del ranking mundial, pero son calibrados para ofrecer comparaciones completas y equilibradas dentro de la región. La particularidad en este caso es la ponderación de los indicadores para reflejar las características propias de las instituciones latinoamericanas.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de São Paulo mantuvo su posición como la mejor institución de América Latina. En términos globales, Brasil lidera la clasificación, con 81 instituciones destacadas, seguida por Colombia con 39 universidades y en tercer lugar Chile (superando a México), con 31 instituciones.