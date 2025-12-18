De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024–2025 de la Subsecretaría del Trabajo, cerca del 12% de las contrataciones corresponde a titulados de carreras técnicas de nivel superior o profesionales, y se estima que las empresas requieren alrededor de 240 mil técnicos por año, una brecha que el sistema formativo actual aún no logra cubrir.

A esto se suma que, mientras en los países de la OCDE existen entre 2 y 3 técnicos por cada profesional universitario, en Chile históricamente la proporción ha sido inversa.

Ante la alta demanda por técnicos calificados en el país y en un hito relevante para la educación técnico-profesional del país, Duoc UC y Sofofa, a través de la Corporación Educacional Sofofa, firmaron un convenio de colaboración que permitirá impartir un nuevo programa de formación dual en Chile, fortaleciendo la articulación entre la enseñanza media técnico-profesional, la educación superior y el mundo productivo.

La alianza dará origen a la carrera Técnico Superior en Electricidad y Automatización Industrial, que comenzará a impartirse en marzo de 2026 en la sede San Joaquín de Duoc UC. Este programa permitirá que egresados de liceos técnico-profesionales, especialmente aquellos formados bajo el modelo dual en enseñanza media, puedan continuar su trayectoria formativa en educación superior manteniendo el enfoque práctico en la empresa.

La modalidad dual extendida contempla cuatro días de clases en aula y un día de aprendizaje práctico en empresas, entregando continuidad a una experiencia formativa que combina conocimientos académicos con competencias desarrolladas en contextos reales de trabajo.

Para Carlos Díaz, rector de Duoc UC, este convenio representa un avance concreto para el país: “Chile necesita más y mejores oportunidades para sus jóvenes y para quienes desean estudiar y proyectarse a lo largo de toda la vida”.

Dado el rol clave que cumplen las empresas en esta modalidad formativa, se ha invitado a participar a Metro, Enel, AB InBev y SMC Chile, organizaciones donde los estudiantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en aula y desarrollar competencias en entornos productivos reales.

Desde Sofofa, su gerente general, Jorge Ortúzar, destacó que es “un compromiso conjunto para avanzar en un modelo de formación dual multisectorial, que integra de manera rigurosa la enseñanza académica con la experiencia formativa en empresas del entorno productivo”.

En tanto, Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Educacional Sofofa, subrayó que “gracias a esta alianza, nuestros estudiantes podrán obtener un título técnico superior con una experiencia práctica acumulada y una expertise que no se encuentra en trayectorias tradicionales. Esa combinación les entrega una ventaja competitiva concreta al momento de insertarse en el mundo laboral y, al mismo tiempo, asegura a las empresas acceder a jóvenes mejor preparados”.

La alianza busca articular de manera efectiva la educación técnico-profesional media y superior, consolidando un modelo formativo que conecta el aprendizaje práctico con las necesidades del sector productivo, fortalece la empleabilidad temprana y contribuye al desarrollo territorial y productivo del país.