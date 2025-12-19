Universidad regional incorporará la carrera de Sociología para el proceso de matrícula 2026

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá (UTA) incorporará la carrera de Sociología a su oferta académica en Arica, cuyo primer ingreso está programado para el proceso de matrícula 2026. Esta iniciativa responde a la necesidad de formar profesionales capaces de analizar e intervenir fenómenos sociales complejos en el norte de Chile, una zona marcada por la diversidad cultural, migración y dinámicas transfronterizas.

“La región de Arica y Parinacota enfrenta desafíos profundos en materia de pobreza, cohesión social y desarrollo humano. Esto nos exige formar profesionales que conozcan el territorio desde dentro, que sepan leer sus tensiones y oportunidades, y que puedan elaborar diagnósticos y estrategias situadas. Creemos que esta carrera no solo responde a una demanda formativa, sino que refleja la vocación de promover con decisión el desarrollo de la macrozona”, destacó la doctora en Sociología de la Universidad de Pennsylvania y académica de la UTA, Andrea Alvarado.

La carrera ofrecerá 30 vacantes para 2026, se impartirá en modalidad diurna y presencial y tendrá una duración de cinco años que culminan en el grado de Licenciado en Sociología y el título profesional de Sociólogo. Con esta nueva oferta, la Facultad busca responder a una demanda sostenida por carreras de Ciencias Sociales en la UTA y a una alta concentración de carreras de sociología en universidades de la zona central.

El programa de pregrado combina una formación situada en el territorio con una orientación aplicada a la intervención social. Por un lado, ofrece una perspectiva crítica que permite comprender las problemáticas del norte de Chile en su diversidad cultural y dinámica transfronteriza. Por otro, entrega herramientas para convertir ese análisis en acciones concretas, formando profesionales capaces de investigar, diseñar y evaluar políticas públicas y proyectos con un enfoque participativo y comprometido con la equidad, inclusión y justicia social.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UTA cuenta con un cuerpo académico con una amplia experiencia de investigación en temáticas de frontera, interculturalidad, movilidad humana y cohesión comunitaria, además de la infraestructura necesaria para albergar el programa de Sociología, permitiendo así garantizar condiciones óptimas para la docencia, la investigación básica y aplicada, y la vinculación con el medio de la nueva carrera.