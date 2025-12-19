Universidad regional incorporará la carrera de Sociología para el proceso de matrícula 2026
El nuevo programa de pregrado busca fortalecer las capacidades regionales en el análisis social y responder a los desafíos territoriales del norte de Chile en un contexto de alta demanda por formación en Ciencias Sociales.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá (UTA) incorporará la carrera de Sociología a su oferta académica en Arica, cuyo primer ingreso está programado para el proceso de matrícula 2026. Esta iniciativa responde a la necesidad de formar profesionales capaces de analizar e intervenir fenómenos sociales complejos en el norte de Chile, una zona marcada por la diversidad cultural, migración y dinámicas transfronterizas.
“La región de Arica y Parinacota enfrenta desafíos profundos en materia de pobreza, cohesión social y desarrollo humano. Esto nos exige formar profesionales que conozcan el territorio desde dentro, que sepan leer sus tensiones y oportunidades, y que puedan elaborar diagnósticos y estrategias situadas. Creemos que esta carrera no solo responde a una demanda formativa, sino que refleja la vocación de promover con decisión el desarrollo de la macrozona”, destacó la doctora en Sociología de la Universidad de Pennsylvania y académica de la UTA, Andrea Alvarado.
La carrera ofrecerá 30 vacantes para 2026, se impartirá en modalidad diurna y presencial y tendrá una duración de cinco años que culminan en el grado de Licenciado en Sociología y el título profesional de Sociólogo. Con esta nueva oferta, la Facultad busca responder a una demanda sostenida por carreras de Ciencias Sociales en la UTA y a una alta concentración de carreras de sociología en universidades de la zona central.
El programa de pregrado combina una formación situada en el territorio con una orientación aplicada a la intervención social. Por un lado, ofrece una perspectiva crítica que permite comprender las problemáticas del norte de Chile en su diversidad cultural y dinámica transfronteriza. Por otro, entrega herramientas para convertir ese análisis en acciones concretas, formando profesionales capaces de investigar, diseñar y evaluar políticas públicas y proyectos con un enfoque participativo y comprometido con la equidad, inclusión y justicia social.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UTA cuenta con un cuerpo académico con una amplia experiencia de investigación en temáticas de frontera, interculturalidad, movilidad humana y cohesión comunitaria, además de la infraestructura necesaria para albergar el programa de Sociología, permitiendo así garantizar condiciones óptimas para la docencia, la investigación básica y aplicada, y la vinculación con el medio de la nueva carrera.