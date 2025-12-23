Ante violencia escolar: capacitan a docentes en resolución de conflictos con enfoque dialógico

Mientras la convivencia escolar se consolida como el principal problema del sistema educativo chileno —con un 71,8% de las denuncias ante la Superintendencia de Educación vinculadas a esta materia—, iniciativas desde el mundo académico comienzan a intervenir directamente en las aulas. Es el caso de la Universidad de La Serena, que desarrolló una jornada de capacitación dirigida a más de 40 docentes y asistentes de la educación del Colegio Javiera Carrera, enfocada en la resolución pacífica de conflictos a través del aprendizaje dialógico.

Las cifras oficiales confirman un escenario complejo: tras la pandemia, los establecimientos educacionales enfrentan un aumento sostenido de situaciones de violencia, tensiones relacionales y brechas de género, lo que ha puesto en entredicho los modelos tradicionales de gestión de la convivencia, centrados mayoritariamente en la sanción. Frente a este contexto, la universidad pública ha optado por una intervención formativa que busca fortalecer capacidades internas en las comunidades escolares.

La capacitación se enmarca en el Proyecto ULS2495 de Comunidades de Aprendizaje Dialógico, iniciativa financiada por el Ministerio de Educación, que promueve el diálogo como eje estructural para la prevención de la violencia y la construcción de climas escolares basados en el respeto, la participación y la corresponsabilidad. La jornada se desarrolló en el Colegio Javiera Carrera, establecimiento perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, y tuvo como objetivo entregar herramientas concretas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.

A diferencia de los enfoques normativos tradicionales, la formación no apuntó a entregar soluciones estandarizadas, sino a instalar criterios comunes y capacidades duraderas en los equipos docentes, promoviendo una convivencia construida desde la horizontalidad, la escucha activa y el reconocimiento de todas las voces de la comunidad educativa.

Desde la academia, la formación docente en metodologías dialógicas se considera una necesidad urgente. Así lo explica Trixia Tapia Yáñez, especialista del proyecto y encargada de liderar la jornada, quien subraya que el enfoque cambia radicalmente la manera de abordar los conflictos escolares.

“El aprendizaje dialógico en las comunidades educativas es una herramienta fundamental para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia. Cuando la escuela escucha y valida a cada persona —niños, niñas, apoderados, personal del colegio y docentes— no desde el rol que ocupan, sino desde su dignidad como seres humanos, se generan espacios de respeto mutuo. En esos espacios, el diálogo no solo resuelve conflictos, también permite reconocerse, cuidarse y avanzar juntos”.

Para el Colegio Javiera Carrera, la capacitación llega en un momento estratégico, ya que busca fortalecer iniciativas internas orientadas a la mediación, como el trabajo con estudiantes mediadores, y ampliar la participación de las familias en la gestión de la convivencia escolar.

El director del establecimiento, Jorge Olivares Contreras, valoró la instancia como un paso necesario para modernizar las prácticas institucionales y avanzar hacia un enfoque preventivo:

“Este tipo de estrategias que nos aporta la universidad abre una mirada más amplia sobre cómo abordamos la convivencia. Sentarnos a dialogar sobre las necesidades y, al mismo tiempo, construir soluciones colectivas tiene un impacto muy positivo en la comunidad. Nuestro desafío es avanzar hacia la prevención, más que al análisis aislado de casos”.

Un modelo con resultados comprobados

La experiencia desarrollada en el Colegio Javiera Carrera no es un hecho aislado ni experimental. El Proyecto de Comunidades de Aprendizaje Dialógico se sustenta en experiencias educativas con resultados comprobados, como la del Colegio Paulo Freire, establecimiento que implementa este modelo desde 2016.

Tras casi una década de trabajo sostenido, el establecimiento ha logrado una reducción significativa de los episodios de violencia escolar, además de impulsar transformaciones culturales relevantes, como la creación de espacios de “Recreos Activos”, que fomentan la interacción, el juego y la convivencia directa, disminuyendo el uso de celulares durante los tiempos libres.

Sergio Gallardo, encargado de Convivencia Escolar del Colegio Paulo Freire, destaca que el éxito del modelo radica en la coherencia y el compromiso de toda la comunidad educativa:

“Comunidades de Aprendizaje es una apuesta de futuro. Para que un niño o niña tenga éxito, es fundamental que exista alineación entre la familia, la escuela y los estudiantes. Cuando esa tríada funciona, se fortalece la educación integral. Si una de esas partes se desconecta, se produce un quiebre. Aquí hemos aprendido todos: docentes, estudiantes y apoderados”.

De cara a los próximos años, el proyecto contempla ampliar su alcance. Durante 2026, se proyecta capacitar e implementar el Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos en un mayor número de centros educativos, fortaleciendo redes de colaboración entre escuelas y comunidades. Este proceso considera, además, el cierre de la intervención con la implementación del Club de los Valientes, iniciativa orientada a promover la participación estudiantil, el liderazgo positivo y la convivencia respetuosa desde las propias voces de niños, niñas y adolescentes.

Con este tipo de acciones, la Universidad de La Serena reafirma su rol como institución pública, poniendo el conocimiento al servicio de uno de los principales desafíos del país: la convivencia escolar. A través de la transferencia de experiencias exitosas y la formación directa en los territorios, la iniciativa busca contribuir a una transformación cultural de largo plazo, capaz de enfrentar una problemática que hoy atraviesa al sistema educativo a nivel nacional.