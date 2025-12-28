Multitarea digital y su impacto en la memoria y el aprendizaje

Escuchar música, responder mensajes, revisar redes sociales y estudiar al mismo tiempo es parte de la rutina diaria de muchos jóvenes. Sin embargo, la evidencia científica muestra que esta “multitarea digital” no solo disminuye la concentración, sino que además afecta la memoria y el rendimiento académico.

El cerebro humano no está preparado para realizar dos tareas cognitivamente demandantes de forma simultánea. Lo que realmente ocurre es un rápido cambio entre actividades, proceso conocido como cambio atencional. Investigaciones de la Universidad de Stanford han demostrado que las personas que realizan multitarea digital presentan mayor distractibilidad y menor capacidad para seleccionar información relevante, afectando directamente la comprensión y el recuerdo. La multitarea da una falsa sensación de eficiencia, pero en realidad produce sobrecarga cognitiva. El cerebro debe dividir recursos y eso disminuye la calidad del procesamiento de la información.

La investigadora Gloria Mark (2023) demostró que el cerebro puede tardar hasta 25 minutos en recuperar un nivel óptimo de concentración después de una interrupción digital. Esto repercute en la memoria de trabajo, la organización del pensamiento y la capacidad de mantener el foco.

Desde una mirada fonoaudiológica, en el ámbito clínico, especialmente con personas con daño neurológico o deterioro cognitivo, la fonoaudiología reconoce que la atención sostenida y la memoria funcional son esenciales para la comunicación eficaz. Los mismos procesos que se alteran en la multitarea se observan en pacientes neurológicos, y en ambos casos existe menor capacidad para comprender, organizar ideas y comunicarse con claridad.

Aplicar este conocimiento al contexto académico es clave para promover entornos de estudio más saludables: limitar distractores, establecer pausas programadas y evitar estímulos simultáneos.

El desafío actual no es hacer más cosas a la vez, sino aprender a concentrarse en una sola. La atención es una herramienta de salud cognitiva.