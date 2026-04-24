Las promesas de campaña del Presidente Kast que se caen con propuesta de recorte social de Quiroz

El ajuste fiscal del gobierno de José Antonio Kast dejó de ser una hipótesis y pasó a convertirse en un problema político. Un documento interno del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, reveló un listado masivo de programas públicos que el Ejecutivo evalúa descontinuar para el Presupuesto 2027. La cifra es contundente: más de $5.400.000 millones en ahorro proyectado solo por la vía de eliminar iniciativas.

El punto de fricción no está solo en el monto ni en la magnitud del ajuste, sino en su contenido. La gran mayoría de los programas identificados corresponden a políticas sociales, de atención primaria, educación, salud, apoyo territorial y formación, es decir, precisamente aquellas áreas que el propio Kast prometió no tocar durante su campaña presidencial.

El contraste con la promesa de campaña

En octubre de 2025, en pleno debate presidencial, Kast fue categórico: “No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista”.

La frase, que buscaba dar garantías frente a un ajuste fiscal de gran escala, hoy vuelve al centro del debate tras conocerse el documento de Hacienda. Porque lo que aparece en el listado no son programas marginales, sino pilares de la política social reciente.

En Educación, por ejemplo, se propone cerrar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el PACE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y la Beca Vocación de Profesor, junto con iniciativas de reinserción escolar, lectura y gestión educativa.

En Salud, la lista incluye 24 programas, entre ellos hospitalización domiciliaria, salud mental en APS, prevención del suicidio, programas odontológicos y atención a migrantes. En Seguridad, aparecen iniciativas como “Calles sin Violencia” y programas contra el crimen organizado.

El barrido alcanza también a becas de postgrado en Ciencia (más de $100.000 millones), programas ambientales, subsidios al transporte regional y líneas de apoyo productivo vía Corfo y Sercotec.

Control de daños desde Hacienda

Tras la filtración del documento, el ministro Quiroz salió rápidamente a contener el impacto. Aseguró que se trata solo de “orientaciones” basadas en evaluaciones técnicas de la Dipres y no de decisiones definitivas.

“Aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa”, afirmó. Incluso fue más allá: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”.

Sin embargo, sus declaraciones no lograron disipar el ruido político. Primero, porque el documento existe y detalla programas concretos. Y segundo, porque el propio diseño del proceso presupuestario establece que estos insumos son la base sobre la cual los ministerios deben construir sus propuestas para 2027.

En la práctica, no son decisiones finales, pero sí la hoja de ruta del ajuste.

Un ajuste que golpea la primera línea social

El problema de fondo es que el ajuste no está concentrado en gasto administrativo o duplicidades, sino en programas que operan directamente en la relación del Estado con las personas.

Se trata de políticas que:

entregan alimentos

financian acceso a educación

sostienen la atención primaria en salud

apoyan a territorios vulnerables

forman capital humano

Es decir, la “primera línea social” del Estado.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico. Porque si bien el gobierno insiste en que se trata de eficiencia y reasignación de recursos, el contenido del documento muestra que el ajuste entra en zonas políticamente sensibles.

De lo técnico a lo político

Formalmente, el proceso sigue abierto. Cada ministerio debe ahora evaluar estas recomendaciones y definir qué incorpora en su propuesta presupuestaria, en coordinación con la Dirección de Presupuestos.

Pero el efecto político ya está instalado. La discusión ya no es solo cómo ajustar el gasto, sino qué tan consistente es ese ajuste con la realidad social del país.

Y en ese cruce —entre compromiso político y realidad fiscal— es donde se tensiona el Gobierno. Porque más allá de si los programas se eliminan o no, el documento da cuenta de una voluntad política de reducir gastos en la parte inferior de la pirámide económico social.

Reacciones

El paquete de recortes abrió un frente político importante en el Congreso, con una defensa aún cautelosa desde el oficialismo y duras críticas desde la oposición, que además impulsa la citación del ministro Quiroz para que dé explicaciones.

La senadora Daniella Cicardini (PS) criticó el impacto en educación: “Quitarle la alimentación a los niños más pobres de Chile para compensar la rebaja de impuestos a los superricos es de una crueldad sin límites”.

Desde RN, el diputado Luis Pardo, integrante de la comisión de Educación, apuntó al gobierno anterior: “El recorte presupuestario en educación responde al déficit fiscal que deja el gobierno saliente y a programas mal evaluados por la Dipres”. No obstante, añadió que “vamos a estar muy pendientes de cómo se ejecuta este recorte en educación y en todos los ministerios”.

En paralelo, las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista ingresaron un oficio al Ministerio de Hacienda y la Dipres para exigir información sobre los recortes y eliminación de programas en distintas carteras, además de impulsar una sesión especial en la Cámara para que el ministro Quiroz rinda cuenta.

El jefe de bancada PS, Raúl Leiva, apuntó a seguridad: “El Ministerio de Hacienda y el de Seguridad tienen que dar cuenta de los recortes que proponen para el presupuesto 2027 en programas de seguridad”.

En la misma áreas, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) cuestionó el eventual recorte en seguridad: “La propuesta es terminar con el Plan Calle Sin Violencia y desarmar equipos contra el crimen organizado”, anunciando que “no descartamos ninguna acción en contra del gobierno”

Programas a descontinuar por ministerio

Ministerio de Educación

• Fondo de Apoyo a la Educación Pública

• Beca de Apoyo Vocación Profesor

• Programa de Alimentación Escolar

• Jardín Infantil Transitorio – Estacional

• Escuela para Directivos

• Otras Subvenciones Escolares

• Plan Nacional de Escritura

• Plan de Fortalecimiento de las Artes

• Programa Nacional de Lectura

• Promoción de Talentos

• Reinserción Escolar

• Sistema Nacional de Inducción y Mentoría

• Actividades de Interés Nacional (U. de Chile)

• Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

• Programa PACE

Ministerio de Justicia y DD.HH.

• Intermediación Laboral Jóvenes (PIL)

• Programa de Derechos Humanos

Ministerio de Salud

• Acceso a salud para migrantes

• Atención a jóvenes vulnerados

• Camas socio sanitarias

• Centros para demencia

• Continuidad cuidados APS

• Control salud escolar

• Cuidados paliativos APS

• Elige Vida Sana

• Espacios Amigables

• Fondo Farmacia (FOFAR)

• Hospitalización domiciliaria

• Atención odontológica

• Programas odontológicos integrales

• Adultos mayores autovalentes

• Plan nacional de demencia

• Programa alcohol y drogas APS

• Salud mental APS

• Apoyo psicosocial APS

• Identidad de género

• Cuidados comunitarios APS

• PRAIS

• Salud trans

• Prevención del suicidio

Ministerio de Seguridad Pública

• Innovación y Transferencia Territorial

• Calles Sin Violencia

• Programa Contra Crimen Organizado

Ministerio de la Mujer

• Autonomía económica

• Mujer Emprende

• Participación política y social

• Desarrollo familiar

Ministerio del Deporte

• Deporte y participación social

Ministerio del Interior

• Simulacro borde costero

• Simulacro educación

• Simulacro volcánico

• Fono Drogas y Alcohol

• Prevención consumo laboral

• Programa prePARA2

Ministerio Secretaría General de Gobierno

• Fondo CNTV

• Portal Único de Fondos

Ministerio de Agricultura

• Arborización

• Bosque nativo

• Dendroenergía

• Crédito largo plazo COBIN

• Fortalecimiento caprino

• PROGYSO

• Seguros silvoagropecuarios

• Transferencia tecnológica INIA

• Apoyo comercialización trigo

Ministerio de Bienes Nacionales

• Rutas patrimoniales

• Regularización indígena

Ministerio de Ciencia

• Becas postgrado Chile

• Becas postgrado extranjero

• Centros de excelencia

• Cooperación internacional

• Fondo publicaciones

• Nodos territoriales

• Iniciativa Milenio

• Inserción investigadores

• Programa PIA

Ministerio de Economía

• Súmate a Innovar

• Fomento a la Calidad

• Invierte

• Red de Asistencia Digital

• Redes GTT+, AGRO+, sostenibles

• Digitaliza tu Pyme

• Observatorio Datos Económicos

• Programas pesca y acuicultura

Ministerio de Energía

• ERNC

• Plan eficiencia energética

• Comuna Energética

• Capital humano energía

Ministerio de Medio Ambiente

• Conservación especies

• Humedales

• Suelos contaminados

• SNCAE

• Fiscalización ruidos

Ministerio de Obras Públicas

• Organizaciones de usuarios de agua

Ministerio de Relaciones Exteriores

• Feria Antártica Escolar

• Política consular migratoria

Ministerio de Transportes

• Transporte Público Regional