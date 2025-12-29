Mejor alternativa a los celulares

La reciente aprobación del proyecto que elimina el uso de celulares en los colegios es un avance necesario. Hoy vemos niños absortos en sus pantallas, sin interactuar con sus pares ni desarrollar habilidades esenciales que nacen del encuentro y juego.

Para que esta normativa sea efectiva, es clave ofrecer mejores alternativas a los celulares. En muchos establecimientos, el patio solo propone una opción: jugar fútbol. Si aspiramos a que los estudiantes se mantengan activos y conecten entre sí, debemos habilitar espacios diversos, con infraestructura que incorpore naturaleza, movimiento y juegos pensados para todos y todas.

Esta nueva normativa, junto con la Ley que promueve 60 minutos de actividad física diaria, pueden favorecer el desarrollo integral de niños y niñas, promoviendo estilos de vida más saludables, y devolverle a la escuela su rol fundamental: formar personas sanas, presentes y conectadas con la vida. Sin embargo, el entorno donde ello ocurra es vital para que estas iniciativas realmente funcionen.