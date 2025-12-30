Territorio y academia: el intercambio que está transformando el rol de la universidad en el Maule

En el corazón de la Región del Maule, el vínculo entre la academia y el territorio ha dejado de ser una declaración de principios para transformarse en un eje de acción concreta. La Universidad Católica del Maule (UCM) ha puesto la colaboración con su entorno en el centro de su quehacer, entendiendo que su rol público no se limita a formar profesionales, sino también a construir, junto a otros actores, soluciones que dialoguen con las necesidades reales de la región. Bajo esa mirada, la Vinculación con el Medio (VcM) emerge como un modelo que articula alianzas, proyectos territoriales y espacios de participación recíproca, todos en coherencia con la identidad católica y el compromiso social que definen la misión institucional de la UCM.

El modelo de VcM de la UCM se sostiene en la construcción de alianzas con instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y actores del sector productivo; también en el desarrollo de proyectos compartidos que buscan enfrentar desafíos territoriales estratégicos y en la apertura de espacios de participación que promueven una relación recíproca entre la universidad y la comunidad.

Estas acciones dialogan, además, con la identidad católica de la institución y su compromiso social, orientado a la formación de profesionales y personas al servicio del desarrollo regional y del bien común. Para conocer más sobre este proyecto, El Mostrador conversó con Alfredo García Luarte, director general de VcM de la Universidad Católica del Maule.

¿Cómo define la UCM el rol estratégico de la Vinculación con el Medio dentro de su misión y visión institucional de la universidad?

La verdad es que, de un tiempo a esta parte, las universidades son parte activa de un entorno cada vez más dinámico, de un entorno muy líquido, y dentro de esa liquidez, las universidades deben estar muy atentas a lo que ocurre en ese entorno. En ese contexto, entonces, las universidades, en términos generales, hoy más que nunca desarrollan una serie de acciones o iniciativas que tienden precisamente a estrechar ese vínculo con distintos actores del medio con el cual se relacionan, con el gran objetivo, básicamente, de lograr que no solamente haya una contribución de parte de las universidades a través de lo que hacen, sino también que todo su quehacer sea muy pertinente a las necesidades propias de ese medio.

En el caso de las universidades regionales, por cierto, la contribución que se espera de ellas es alentar el desarrollo local y regional de cada una de las regiones del país. Por lo tanto, hoy vemos que la Vinculación con el Medio es parte constitutiva del quehacer institucional de las universidades, porque no solamente con su quehacer contribuyen a avanzar en los objetivos declarados por cada una de las zonas en las cuales se encuentran emplazadas, sino que, sobre todo, les permite a las propias universidades ir aprendiendo y mejorando su quehacer en materias de docencia, formación e investigación.

Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la Vinculación con el Medio en la UCM en los últimos años y a qué desafíos responde nuestro Proyecto Educativo?

A mí me gusta hablar un poco del relacionamiento que tienen las universidades con el medio. Es decir, desde su concepción como universidad, una universidad se dedica a formar, investigar, generar conocimiento y a la extensión. Por lo tanto, hemos transitado desde una visión de índole más bien extensionista hacia una vinculación de carácter más bidireccional.

La evolución ha sido esa: partimos desde universidades que generan y divulgan conocimiento hacia la comunidad, para avanzar ahora hacia un trabajo mucho más asociativo y colaborativo con los distintos actores. Ya no es esta figura de que la universidad viene solo a entregar cierto conocimiento, sino que también viene a aprender.

En ese contexto, las universidades trabajan un tipo de relación mucho más estrecha y colaborativa. Con esto no estoy señalando que la universidad abandone aspectos propios como la extensión, la divulgación o la difusión. Son elementos que siguen estando presentes y se valoran mucho.

La UCM cuenta actualmente con 14 programas de VcM que impactan en 15 comunas del Maule. ¿Qué relevancia estratégica tiene este despliegue territorial para la Universidad?

La Universidad Católica del Maule tiene una vocación pública y regional bastante importante. En ese contexto, todas sus actividades de Vinculación con el Medio tienen como principal foco atender las necesidades y requerimientos del medio externo más inmediato, es decir, de las localidades, de los grupos y de la Región del Maule. En ese sentido, estos 14 programas institucionales de Vinculación con el Medio responden a necesidades que se han detectado en el territorio.

Se han identificado ámbitos en los cuales la universidad puede apoyar de forma decidida: temas de salud, educación, desarrollo productivo, agua y promoción de la regionalización. Por lo tanto, son distintas iniciativas que impulsa la universidad y que tienen como foco primario atender esas necesidades y requerimientos.

¿Cómo diría usted que perciben los actores regionales el aporte de la UCM en la vida social, cultural y educativa del Maule?

En la última encuesta, las universidades se sitúan por debajo de la Policía de Investigaciones como las instituciones con mayor nivel de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. En nuestro caso, esa realidad es palpable, toda vez que cada vez que impulsamos proyectos o iniciativas en distintas comunas y provincias vemos cómo los grupos esperan un trabajo estrecho con la universidad y confían mucho en lo que estas pueden desarrollar.

No solo hablo de grupos o sectores sociales, sino también de grupos empresariales que muchas veces acuden a las universidades para desarrollar un trabajo colaborativo y más estrecho en ese sentido.

Lo vemos de forma muy concreta cuando acudimos a ciertos territorios, donde la recepción es bastante buena, las solicitudes para trabajar conjuntamente son altas y los resultados que emanan de los programas de Vinculación con el Medio que desarrollamos también son bastante positivos.

¿Cuáles son las principales metas y desafíos de la Vinculación con el Medio para los próximos años?

Siempre es importante seguir fortaleciendo el trabajo con los distintos grupos, pero hemos identificado que hoy las problemáticas son multifactoriales. Por lo tanto, uno de los desafíos es robustecer estos programas de Vinculación con el Medio incorporando nuevas disciplinas, porque muchas veces los problemas no tienen una sola causa, sino múltiples.

Desde ese punto de vista, la universidad es un espacio rico en disciplinas para abordar problemáticas de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Eso es precisamente hacia donde queremos avanzar: fortalecer estos programas incorporando nuevas miradas que permitan abordar las problemáticas desde distintos puntos de vista y proporcionar un trabajo mucho más integral que contribuya a dar soluciones en el contexto en el cual se mueve la universidad.

Finalmente, ¿qué mensaje entregaría a la comunidad universitaria sobre el rol estratégico de la Vinculación con el Medio en el proyecto educativo de la UCM?

La Vinculación con el Medio es parte constitutiva del ADN de la universidad, así como lo son la docencia y la investigación. Es un pilar fundamental para que estas otras áreas se desarrollen. Por cierto, la comunidad universitaria —académicos, estudiantes y también el personal administrativo— debe ir empapándose cada vez más de la importancia que reviste la Vinculación con el Medio como eje articulador del desarrollo de las otras funciones misionales.

Creemos que el trabajo que estamos desarrollando hoy va por buen camino, en la línea correcta, aunque siempre es necesario seguir fortaleciendo estos aspectos.