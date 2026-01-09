Coquimbo: 10 colegios se suman a red de comunidades de aprendizaje dialógico con 2.600 beneficiados

La convivencia escolar se ha consolidado como uno de los principales desafíos del sistema educativo chileno, no solo por el aumento de situaciones de conflicto, sino por la necesidad de avanzar hacia enfoques preventivos y participativos. En este contexto, la Universidad de La Serena proyecta para este 2026 una nueva etapa de expansión del proyecto Comunidades de Aprendizaje Dialógico ULS 2495, iniciativa financiada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) que busca profundizar su impacto territorial promoviendo prácticas centradas en el diálogo, la corresponsabilidad y la transformación social.

Diez nuevos establecimientos se suman en 2026

Con esta base consolidada, el proyecto contempla para el próximo año la incorporación de diez nuevos establecimientos educacionales. Con ello, la red pasará de 16 a 26 colegios en la Región de Coquimbo, lo que representa una expansión de infraestructura y cobertura cercana al 67%.

En estos espacios, el modelo dialógico se implementará de manera progresiva a través de procesos de formación, acompañamiento y trabajo directo con docentes, equipos directivos, estudiantes y familias.

Esta expansión marca un hito para la iniciativa, ya que profundiza una lógica de trabajo basada en la construcción colectiva de soluciones. Así lo valora Jimena González, directora del Colegio Paulo Freire, establecimiento pionero en el modelo.

“Los principios del aprendizaje dialógico potencian el trabajo comunitario, especialmente el diálogo igualitario, donde todas las voces son escuchadas y, en conjunto, se buscan soluciones. Cuando la comunidad participa, se compromete con la escuela. Para este 2026 esperamos seguir fortaleciendo nuestra comunidad de aprendizaje, soñando juntos la escuela que queremos para nuestras y nuestros estudiantes y para quienes formamos parte de esta comunidad llamada Paulo Freire”, señaló.

Uno de los sellos del proyecto Comunidades de Aprendizaje Dialógico es el cambio de paradigma en la relación entre la universidad y las escuelas. Lejos de un enfoque vertical, la Universidad de La Serena ha asumido un rol activo en el territorio, posicionándose como una institución que aprende, colabora y construye junto a las comunidades educativas.

En ese sentido, el director de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena, Rodrigo Davanzo Matte, explicó que esta proyección responde a un compromiso institucional frente a los desafíos actuales del sistema educativo.

“Expandir este modelo en 2026 significa consolidar nuestro compromiso con el territorio. No solo entregamos teoría, sino herramientas validadas internacionalmente que permiten que el diálogo igualitario sustituya al conflicto. Este proyecto tiene un impacto directo en la excelencia académica de la universidad al ampliar la red de colegios bajo este modelo, los futuros profesores formados en la universidad podrán realizar sus prácticas en entornos de vanguardia pedagógica, alineados con las tendencias más exitosas de la educación del siglo XXI”, afirmó.

Asimismo, destacó que este enfoque redefine la forma en que la universidad se vincula con su entorno. “Este proyecto marca un punto de inflexión en la relación tradicional entre la academia y el entorno. Tradicionalmente, las universidades se han vinculado con los colegios desde una posición de ‘experticia externa’, donde la universidad enseña, el colegio aplica. La expansión del modelo dialógico rompe este esquema para instalar una relación horizontal. Ya no se trata solo de ‘extensión universitaria’, sino de Vinculación con el Medio bidireccional”, afirmó.

El proyecto también se distingue por su componente formativo, integrando a docentes y académicos de cinco carreras de la Universidad de La Serena, quienes participan activamente en el trabajo con los establecimientos educacionales. Esta articulación permite que la formación inicial se conecte con problemáticas reales del sistema educativo, aportando desde distintas disciplinas a la mejora de la convivencia escolar.

Desde esta experiencia territorial, la especialista en Comunidades de Aprendizaje Dialógico, Trixia Tapia, subrayó que el 2026 representa una oportunidad para profundizar el sentido transformador del trabajo desarrollado. “Esperamos seguir fortaleciendo a las comunidades educativas, no solo en el rol docente, sino también en el desarrollo personal de quienes participan. Estos procesos permiten que docentes, estudiantes y comunidades desarrollen habilidades para dialogar, innovar y trabajar colaborativamente, herramientas que se llevan para toda la vida y que ayudan a enfrentar desafíos reales con mayor autonomía”, afirmó.

La etapa de expansión contempla, además, la implementación del Club de los Valientes, una iniciativa orientada a promover la participación estudiantil, el liderazgo positivo y la convivencia respetuosa desde las propias voces de niños, niñas y adolescentes. Este espacio busca consolidar aprendizajes y dejar capacidades instaladas en las comunidades educativas, fortaleciendo una cultura de diálogo y respeto mutuo.