Universidad chilena es reconocida por quinto año consecutivo como Top Employer

La Universidad Andrés Bello (UNAB) fue nuevamente reconocida por el Top Employers Institute con la certificación Top Employer 2026, logro que alcanza por quinto año consecutivo, consolidándose como la única universidad en Chile y Sudamérica en recibir este sello que distingue la excelencia en prácticas de gestión de personas.

Este reconocimiento reafirma el compromiso sostenido en el tiempo de la UNAB con el bienestar de los equipos, el desarrollo profesional y la inclusión, pilares de una gestión que pone en el centro a las personas y que se alinea con el Plan Estratégico Institucional.

De hecho, Top Employers Institute es la certificadora internacional líder en buenas prácticas de Recursos Humanos, fundada hace más de 30 años en Ámsterdam, Holanda, con el propósito de enriquecer el mundo del trabajo y promover entornos laborales de mayor calidad.

Su programa de certificación evalúa de manera rigurosa y objetiva las políticas y prácticas de gestión de personas de las organizaciones, considerando seis grandes dominios de Recursos Humanos (Dirección, Estructura, Atracción de Talento, Conexión, Engagement y Desarrollo) y 20 temáticas clave, entre ellas liderazgo, estrategia de personas, atracción y desarrollo de talento, bienestar, diversidad e inclusión, cultura organizacional y experiencia del colaborador.

Mejor que la media global

En la edición 2026, la universidad alcanzó una puntuación destacada de 87,6 %, superando la media global (86,2 %) y mejorando en 4,6 puntos respecto del año anterior. Este avance cobra aún más relevancia al permitir que la institución escale a un percentil superior, consolidando su liderazgo.

Respecto de los ámbitos que evalúa, los resultados más sobresalientes se reflejan en las categorías de Dirección (98,3 %) que abarca liderazgo y estrategia de personas; Estructura (92,2 %), asociada al ambiente laboral y la gestión del cambio; y Atracción de Talento (90,9 %), que mide procesos de selección y onboarding. También destacaron los ámbitos de Conexión (89,2 %), vinculado con valores, ética, diversidad e inclusión, y Engagement (83,4 %), enfocado en bienestar y compromiso.

Juan Luis Yoshimura, director general de Recursos Humanos de la UNAB, señala que “esta distinción valida nuestra estrategia de gestión basada en el respeto, la escucha activa y la integridad. Más allá de un logro institucional, es la confirmación de que un liderazgo centrado en las personas genera colaboración, compromiso y bienestar”.

Y luego agrega que: “Este reconocimiento va de la mano con la implementación de nuevas iniciativas y prácticas orientadas a fortalecer la gestión de Recursos Humanos, cuyo impacto se refleja, por ejemplo, en el destacado resultado obtenido recientemente en la medición de compromiso realizada junto a Gallup, donde la UNAB se ubicó en el percentil 99 en comparación con instituciones de educación superior. Seguiremos innovando para consolidar una cultura organizacional donde cada colaborador y académico pueda crecer, desarrollarse y aportar desde su área de desempeño”.

Con esta nueva certificación, la Universidad Andrés Bello reafirma su posición como referente en la gestión de buenas prácticas laborales, consolidando su reputación como una institución que valora y promueve el talento humano.