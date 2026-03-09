Nuevamente, la Universidad Andrés Bello (UNAB) se ubica entre las 5 mejores universidades del país según el prestigioso Ranking Scimago 2026, ocupando el quinto puesto entre las instituciones nacionales y primer lugar entre las universidades privadas no tradicionales.

A nivel latinoamericano, la UNAB figura en el puesto 34 entre las 454 universidades que fueron evaluadas. En esta medición, sube 16 ubicaciones respecto de la anterior.

El ranking Scimago clasifica a las instituciones de educación superior en base a su desempeño en investigación, innovación e impacto social. También desglosa los resultados por áreas del conocimiento.

Entre las 46 instituciones nacionales que fueron evaluadas en esta edición, UNAB se posicionó además como cuarta en la dimensión impacto social, sexta en investigación y decimosegunda en innovación.

“Los resultados en el Ranking Scimago 2026 reflejan un trabajo sostenido y estratégico de fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación e innovación”, sostuvo Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de UNAB.

Resultados UNAB en Ranking Scimago por disciplina

El ranking Scimago clasifica la producción científica de las instituciones evaluadas en 19 categorías disciplinares. En este desglose, la UNAB se ubica entre las 10 mejores universidades del país en 13 áreas del conocimiento, y entre las mejores 50 instituciones latinoamericanas en los mismos ámbitos.

La Universidad Andrés Bello destaca especialmente en el área de la Energía, ubicándose en el 1er lugar entre las universidades nacionales y 9º en Latinoamérica. También en Ingeniería, donde se ubica en 4º lugar y 17º a nivel latinoamericano.

Otras áreas del conocimiento en donde UNAB destaca son Odontología, con el 4to lugar nacional, e Informática, Ciencias Sociales, Psicología, Veterinaria y Medicina, ubicándose en todos estos ámbitos en la 5ta posición nacional.

Otras disciplinas destacadas son Ciencias de la Tierra y Planetarias (7º lugar), Matemáticas (7º), Física y Astronomía (8º), Farmacología, Toxicología y Farmacéutica (9º), y Artes y Humanidades (10º).

En la medición por subdisciplinas, la universidad logró ubicarse en el top 10 nacional en 17 de ellas y en el top 50 latinoamericano en 12.

Medicina es particularmente sobresaliente, ya que la UNAB se encuentra entre las mejores 5 universidades de Chile en 6 de las 7 subcategorías en las que fue evaluada, y en el 10º lugar en la séptima. A nivel latinoamericano, la UNAB se ubica en el puesto 48.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, la UNAB se encuentra en el top 10 de las universidades en Chile en 4 de las 5 subcategorías en las que fue evaluada, destacando especialmente en Estudios de Género, donde se ubica en el 2º lugar nacional y 10º lugar latinoamericano.

Metodología del Ranking Scimago

El Scimago Institutions Rankings (SIR) es una clasificación internacional que evalúa a universidades e instituciones dedicadas a la investigación a partir de un indicador compuesto, que incorpora tres grandes dimensiones: desempeño en investigación (50%), resultados en innovación (30%) e impacto social, (20%).

La dimensión de investigación considera el volumen y la calidad de la producción científica indexada en Scopus, incluyendo indicadores como impacto normalizado de citas, excelencia científica (publicaciones en el 10% más citado), liderazgo en publicaciones, colaboración internacional y acceso abierto, entre otros.

En innovación, el ranking mide la capacidad de transferencia tecnológica y generación de conocimiento aplicado, utilizando datos de patentes (PATSTAT) y su impacto, así como la vinculación entre producción científica e industria.

Por su parte, el impacto social evalúa la visibilidad y presencia digital de la institución, considerando el desempeño web (según datos de Similarweb) y métricas relacionadas con su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la participación femenina en investigación y la influencia de la institución en el desarrollo de políticas públicas.

De esta forma, el ranking permite comparar el desempeño integral de las instituciones, no sólo en producción científica, sino también en su capacidad de generar conocimiento innovador y aportar al desarrollo social