Al Pan Pan: Matías Acevedo y Luis Pérez Gil sobre recortes en el Estado y guerra en Irán

Poco después de presentarse el proyecto de ley misceláneo del gobierno, se conocieron los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda a todos los ministerios para “descontinuar” 142 programas sociales y recortar el presupuesto a otros 260, lo que apunta a descontar 6 mil millones de dólares en gasto público. Entre los planes a eliminar están el de alimentación escolar, la beca de apoyo Vocación Profesor, la hospitalización domiciliaria, el programa nacional de prevención del suicidio, entre muchos otros.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei publicó en sus redes apuntando directamente al círculo del Presidente: “Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

Pese a la polémica, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa”, sino que “orientaciones” para una revisión.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la agenda fiscal del Gobierno con el economista y exdirector de presupuestos de Sebastián Piñera, Matías Acevedo.

Y a propósito del conflicto en Medio Oriente, que se encuentra en pausa tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, conversamos con el especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear y profesor de la Universidad de La Laguna en España, Luis Pérez Gil.