Revista científica PUCV se consolida como referente en ciencias del mar y acuicultura

Chile es una potencia pesquera y un laboratorio natural para estudiar fenómenos como el cambio climático, la biodiversidad marina y las corrientes oceánicas del Pacífico Sur. Por eso contar con una revista científica de prestigio internacional especializada en ciencias del mar y acuicultura no solo fortalece la investigación nacional, sino que también posiciona al país como un actor relevante en la generación de conocimiento para Latinoamérica y el mundo.

La revista científica Latin American Journal of Aquatic Research (LAJAR) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se ha posicionado firmemente como referente en las ciencias del mar y la acuicultura en Latinoamérica. Con una periodicidad bimestral que contempla la edición de cinco números al año, destaca por su excelencia y por ser pionera en la transformación digital en la casa de estudios.

En un país con más de 6.400 kilómetros de costa continental, cuya economía depende en gran medida de actividades como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo y la conservación de los ecosistemas marinos, generar y difundir conocimiento científico sobre el océano tiene un valor estratégico.

La revista se remonta a 2007, cuando se dio un giro internacional a la antigua publicación de la Escuela de Ciencias del Mar, “Investigaciones Marinas”. Sergio Palma, profesor emérito y editor en jefe de LAJAR, recordó que propuso la creación de una revista nueva, de alcance internacional y escrita en inglés. Tras publicar sus primeros dos números en 2008, la alta demanda la obligó a expandirse rápidamente a los cinco números que edita en la actualidad. Hoy publica cerca de 70 artículos al año, seleccionados entre 120 y 140 trabajos recibidos principalmente desde el extranjero.

“La revista se ha consolidado como un referente en Latinoamérica, enfocándose en temas de ciencias del mar y acuicultura con una rigurosa periodicidad bimestral y el claro objetivo de ofrecer un espacio de difusión científica accesible para investigadores de la región, comparado con los altos costos de editoriales extranjeras”, indicó Palma.

Apoyo a la Investigación

LAJAR publica artículos originales de investigación, notas científicas y revisiones en áreas de la ciencia y tecnología acuática, con énfasis en estudios desarrollados en aguas marinas y continentales de Latinoamérica, posicionándose como una de las revistas más relevantes en la región, e incluso más allá del continente.

Según su editor en jefe, LAJAR ha publicado trabajos sobre acuicultura, pesquerías y todo lo relacionado con la biología marina (plancton, crustáceos, moluscos, peces), incluyendo un número especial sobre ballenas. Asimismo, artículos sobre geología marina, genética de algas o peces, y números especiales derivados de congresos internacionales.

Valor estratégico

La importancia de LAJAR trasciende el ámbito académico. Para un país como Chile, cuya identidad, economía y desarrollo están profundamente ligados al mar, disponer de una publicación científica de alto impacto dedicada a las ciencias marinas y la acuicultura resulta fundamental para visibilizar investigaciones que aportan al manejo sostenible de los recursos marinos, la innovación en la industria acuícola y la comprensión de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas oceánicos.

La publicación forma parte del ecosistema de revistas indexadas PUCV que se alinea con las metas del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2023-2029, que busca el desarrollo de una investigación de frontera sensible al avance del país. Al respecto, Mónica Cárdenas-Claros, directora de Investigación de la Universidad, destacó el valor institucional de resguardar y fortalecer estos espacios de divulgación científica.

La directora señaló que contar con este ecosistema alojado en la Universidad tiene un valor estratégico para la comunidad investigadora PUCV. “Revistas como LAJAR no solo permiten difundir conocimiento de calidad desde áreas disciplinares tan relevantes como las ciencias del mar, especialmente dada la condición geográfica de Chile y la extensión de sus costas, sino que también fortalecen la visibilidad, la colaboración académica y la proyección internacional de nuestra investigación”, explicó.

Hoy en día, gracias a un equipo de 31 editores asociados, LAJAR cumple fielmente su meta de ofrecer una vitrina de difusión internacional accesible para las ciencias marinas y la acuicultura desarrolladas en Latinoamérica.