Encapuchados provocan incidentes en el Instituto Nacional y suspenden clases

Una serie de incidentes se registró la mañana de este lunes en el Instituto Nacional, luego de que un grupo de adolescentes protagonizara desórdenes en el primer día de clases tras las vacaciones de invierno.

De acuerdo con información policial, un grupo de encapuchados vestidos con overoles blancos rompió puertas de los baños al interior del establecimiento y posteriormente salió hacia el exterior del recinto.

Una vez en la vía pública, los manifestantes lanzaron bombas molotov contra personal de Carabineros e instalaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del establecimiento.

La policía respondió utilizando el carro lanzaaguas para controlar los desórdenes, mientras que el tránsito por la Alameda debió ser suspendido durante varios minutos en dirección al oriente debido a los incidentes.

Como consecuencia de la situación, las autoridades del Instituto Nacional resolvieron suspender las clases correspondientes a la jornada de la mañana. Hasta el momento, el establecimiento no ha informado si las actividades académicas serán retomadas durante la tarde.