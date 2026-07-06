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Encapuchados provocan incidentes en el Instituto Nacional y suspenden clases PAÍS Archivo

Encapuchados provocan incidentes en el Instituto Nacional y suspenden clases

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un grupo de adolescentes con overoles blancos y el rostro cubierto protagonizó desórdenes durante el primer día de clases tras las vacaciones de invierno. Hubo lanzamiento de bombas molotov, barricadas, intervención de Carabineros y suspensión de la jornada de la mañana.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Los incidentes ocurrieron durante la mañana de este lunes en el Instituto Nacional. Encapuchados destruyeron dependencias del establecimiento, lanzaron bombas molotov contra Carabineros e instalaron barricadas en la Alameda. El colegio suspendió las clases de la mañana y aún no define si retomará las actividades durante la tarde.
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Una serie de incidentes se registró la mañana de este lunes en el Instituto Nacional, luego de que un grupo de adolescentes protagonizara desórdenes en el primer día de clases tras las vacaciones de invierno.

De acuerdo con información policial, un grupo de encapuchados vestidos con overoles blancos rompió puertas de los baños al interior del establecimiento y posteriormente salió hacia el exterior del recinto.

Una vez en la vía pública, los manifestantes lanzaron bombas molotov contra personal de Carabineros e instalaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del establecimiento.

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La policía respondió utilizando el carro lanzaaguas para controlar los desórdenes, mientras que el tránsito por la Alameda debió ser suspendido durante varios minutos en dirección al oriente debido a los incidentes.

Como consecuencia de la situación, las autoridades del Instituto Nacional resolvieron suspender las clases correspondientes a la jornada de la mañana. Hasta el momento, el establecimiento no ha informado si las actividades académicas serán retomadas durante la tarde.

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