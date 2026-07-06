Trump confirma “telefonazo” a la FIFA para eliminar roja a goleador de EEUU: dijo que no hubo falta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la expulsión del delantero Folarin Balogun, quien finalmente quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica.

Durante una actividad en la Casa Blanca, Trump reconoció haber intervenido directamente ante el máximo dirigente del fútbol mundial. “Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta”, afirmó.

El mandatario también cuestionó el reglamento disciplinario de la FIFA y criticó la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus, quien expulsó al atacante estadounidense tras revisar en el VAR una infracción cometida sobre un jugador de Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Trump calificó como “injustas” las normas relacionadas con la tarjeta roja y aseguró que el historial del juez brasileño le parecía “muy sospechoso”.

De acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa implica automáticamente una fecha de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador. Sin embargo, el organismo anunció el domingo que la suspensión de Balogun quedaría en suspenso durante un período de prueba de un año, decisión que se conoció pocos días después de la conversación entre Trump e Infantino.

Gracias a esa resolución, el delantero del AS Mónaco, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, podrá estar disponible para el encuentro de este lunes ante Bélgica.

Tras conocerse la decisión, Trump celebró que ambas selecciones afrontarán el compromiso con sus planteles completos. “Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos”, señaló.

No obstante, volvió a generar polémica al añadir: “De otro modo, si nos ganan… yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas”, reiterando sus afirmaciones sobre los comicios presidenciales estadounidenses de ese año, pese a que dichas denuncias fueron rechazadas por tribunales y autoridades electorales.