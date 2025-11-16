¿Es buena idea ir a votar con tu mascota este domingo? Recomendaciones para un día seguro

Con un domingo electoral marcado por el calor y posibles aglomeraciones, la decisión de ir a votar con perros o gatos requiere planificación. Aunque muchos tutores lo hacen por compañía, seguridad o porque no quieren dejarlos solos, expertos advierten que no siempre es conveniente y que se deben considerar medidas preventivas para proteger a los animales.

En los últimos años, se ha vuelto común ver a personas llegar a los locales de votación acompañadas de sus perros e incluso gatos, especialmente en jornadas soleadas o cuando la espera para sufragar se extiende. Para muchos tutores, llevar a sus animales es una forma de integrarlos a la rutina diaria, aprovechar un paseo adicional o acompañarse mutuamente en momentos que generan ansiedad.

Sin embargo, la jornada del domingo 16 de noviembre estará marcada por altas temperaturas en diversas zonas del país, lo que convierte esta decisión en una que debe evaluarse con cuidado. Los especialistas coinciden en que las mascotas pueden ser parte de la familia, pero también son vulnerables a los golpes de calor, al estrés por la presencia de muchas personas y a la exposición prolongada al sol.

¿En qué casos es mejor dejarlos en casa?

Nicolás Escobar, Director de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas (UDLA) en Viña del Mar, recalca que antes de decidir si llevar a la mascota, los tutores deben analizar las características de cada animal. Comportamientos como ansiedad, falta de socialización o sensibilidad al ruido podrían convertir la experiencia en algo incómodo o riesgoso para ellos.

Escobar señala que perros y gatos que no están habituados a salir con frecuencia o que se alteran fácilmente ante grupos grandes, podrían sufrir estrés o presentar comportamientos inesperados. A esto se suma el factor climático: caminar largas distancias o esperar bajo el sol puede afectar gravemente la salud de los animales, especialmente en razas braquicéfalas (de hocico corto), cachorros, animales mayores o aquellos con enfermedades preexistentes.

En el caso de perros catalogados como potencialmente peligrosos, la normativa exige el uso obligatorio de arnés, correa y bozal en espacios públicos, por lo que cumplir con estas medidas es indispensable para evitar incidentes.

Recomendaciones para quienes decidan llevar a su mascota a votar

Para quienes igualmente opten por llevar a su compañero animal el día de la elección, los veterinarios sugieren una serie de medidas destinadas a proteger su salud y seguridad:

1. Elige horarios de menor calor

La mañana temprano o el final de la tarde son las mejores alternativas para reducir la exposición al sol. Esto también disminuye la probabilidad de encontrarse con largas filas o aglomeraciones.

2. Lleva agua fresca y snacks

La hidratación es clave. Ofrecer agua en pequeñas cantidades durante el trayecto ayuda a evitar un golpe de calor. Los snacks pueden servir para mantenerlos tranquilos mientras esperan.

3. Prefiere trayectos sombreados

Si vas a pie, revisa la temperatura del suelo antes de caminar. El asfalto caliente puede causar quemaduras en las almohadillas de los perros.

4. No los dejes solos en el auto

Ni un minuto. La temperatura dentro de un vehículo cerrado puede subir rápidamente a niveles peligrosos, incluso con las ventanas entreabiertas.

5. Usa arnés, correa e identificación

El control del animal es fundamental. No se recomienda soltarlos dentro ni fuera del local de votación. La identificación visible también es esencial en caso de extravío.

6. Evita amarrarlos afuera mientras votas

Esto puede generar estrés, riesgo de fuga o interacciones indeseadas con otras personas o animales.

7. Observa señales de alerta

Jadeo excesivo, vómitos, desorientación o decaimiento pueden ser síntomas de un golpe de calor. En estos casos, se debe buscar sombra, hidratación y atención veterinaria.

8. Lleva bolsitas para sus desechos

Una medida básica de responsabilidad que evita problemas con el entorno y con otros asistentes.

Aunque para muchos tutores llevar a sus mascotas puede ser una tradición o una forma de compartir el día electoral, los expertos insisten en que el bienestar del animal debe ser la prioridad. Cada tutor conoce el temperamento, necesidades y límites de su mascota, por lo que evaluar si realmente es una buena idea llevarla puede marcar la diferencia.