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Segegob abrirá sumario tras dictamen de Contraloría por publicación sobre “Estado en quiebra” PAÍS

Segegob abrirá sumario tras dictamen de Contraloría por publicación sobre “Estado en quiebra”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Secretaría General de Gobierno informó que iniciará proceso disciplinario ordenado por Contraloría luego del cuestionado mensaje en redes sobre la situación fiscal. El órgano fiscalizador concluyó que el ministerio no sustentó técnica ni fácticamente la expresión y advirtió riesgo de confusión.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Segegob confirmó que iniciará un proceso disciplinario tras el dictamen de Contraloría por la publicación sobre un supuesto “Estado en quiebra”. El organismo cuestionó que el ministerio no acreditara técnica ni fácticamente esa afirmación y advirtió que el mensaje pudo inducir a confusión, por lo que ordenó medidas correctivas y la apertura de un sumario.
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La Secretaría General de Gobierno anunció que dará inicio al proceso disciplinario instruido por la Contraloría General de la República, luego del dictamen emitido por el organismo fiscalizador a raíz de una publicación en redes sociales en la que se aludía a un supuesto “Estado en quiebra” en el contexto del alza de combustibles.

La resolución de Contraloría sostuvo que el ministerio no logró “sustentar fáctica y técnicamente” los términos específicos utilizados en la publicación. El oficio también consigna que la propia cartera reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos y que podían generar confusión en la ciudadanía, razón por la cual el contenido fue retirado.

Junto con ello, el ente contralor ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y dispuso la apertura de un proceso disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, instruyó que de estas acciones se informe dentro de cinco días hábiles.

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Frente a ese escenario, la Segegob respondió mediante un comunicado en el que afirmó que actuará conforme a sus obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto institucional. En esa línea, confirmó que llevará adelante el procedimiento ordenado por la Contraloría.

La cartera agregó que valora que el dictamen reafirme la facultad del ministerio para comunicar a la ciudadanía la situación fiscal del país, aunque señaló que ello se hará en adelante considerando los criterios establecidos por el órgano fiscalizador.

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