Cómo cuidar a las mascotas durante las olas de calor y el ejercicio al aire libre

El cambio climático nos está dejando ver olas de calor cada vez más intensas y nuestras mascotas también sufren sus efectos. Aunque los animales tienen mecanismos naturales para regular su temperatura, como el jadeo en los perros o el lamido en los gatos, estos no siempre son suficientes frente a temperaturas extremas.

Por ello, es importante siempre proteger a las mascotas durante los días más calurosos. ¿Cómo hacerlo? Primero, mantener una hidratación constante, permitiendo siempre acceso al agua fresca, cambiando la de sus bebederos varias veces al día y siempre llevando una botella con líquido para cada paseo.

Resulta fundamental también escoger los horarios de menos temperatura para sacarlos a pasear. Los mejores momentos son temprano en la mañana o al atardecer, ya que las superficies calientes, como el asfalto, pueden quemar sus patas.

Los tutores de animales deben además preocuparse de llevarlos a lugares con sombra y ventilación, y nunca, pero nunca, dejarlos encerrados en el vehículo estacionado, aunque sea por pocos minutos. Asimismo, al momento de realizar cualquier tipo de ejercicio acompañado por la mascota, se debe reducir la intensidad durante los días de calor extremo y priorizar actividades en lugares frescos, como parques con árboles o áreas cercanas al agua.

En el caso de las razas braquicefálicas, como los bulldogs, pugs y gatos persas, se debe recordar que tienen más dificultades para disipar el calor debido a la forma de su cráneo y vías respiratorias. Estas mascotas requieren cuidados adicionales, como evitar totalmente el ejercicio en horas calurosas y asegurarse de que estén en un ambiente fresco.

Un golpe de calor puede ser mortal. Los síntomas incluyen jadeo excesivo, lengua muy roja, cansancio, vómitos o diarrea. Si se detectan estos signos, se debe llevar a la mascota a un lugar fresco de inmediato, aplicar compresas frías en su abdomen y patas, y busca atención veterinaria urgente.

Cuidar de nuestras mascotas en días calurosos es nuestra responsabilidad. Recuerde siempre adaptar sus actividades a las condiciones climáticas y observarlos de cerca.