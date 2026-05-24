Detienen a tres chilenos por robar en casas de Juan Martín del Potro y del novio de Taylor Swift

Tres ciudadanos chilenos fueron detenidos por su participación en el robo a la vivienda de la familia del extenista argentino Juan Martín del Potro y por integrar una organización dedicada a cometer asaltos en casas de deportistas de élite en Argentina y Estados Unidos.

La investigación fue desarrollada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul y la fiscalía argentina, con apoyo de Interpol, el FBI y organismos policiales chilenos.

El robo a la propiedad de Del Potro ocurrió el pasado 15 de mayo en Tandil, cuando cinco sujetos llegaron en un Chevrolet Astra y aprovecharon la ausencia de moradores para ingresar a la vivienda y sustraer especies de alto valor económico y sentimental. Entre los objetos robados figuraban joyas, dinero, relojes de lujo, una raqueta Babolat y medallas deportivas obtenidas por el extenista durante su carrera.

La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y permitió identificar el vehículo utilizado por la banda. Una grabación en una estación de servicio de Ayacucho terminó siendo clave para reconocer a los integrantes de la organización y reconstruir sus desplazamientos.

Según los antecedentes de la causa, dos de los chilenos detenidos —Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes y Bastián Ignacio Jiménez Frereuy— mantenían alertas rojas de Interpol y eran investigados en Estados Unidos por robos a deportistas profesionales.

Las autoridades estadounidenses los vinculan con asaltos contra Travis Kelce, jugador de fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift, además de otras figuras de la NFL y la NBA como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Bobby Portis Jr.

De acuerdo con la investigación, la organización seguía un patrón similar en todos los delitos: estudiaban las rutinas de las víctimas mediante redes sociales y aprovechaban los momentos en que participaban en competencias o eventos para ingresar a las viviendas, generalmente tras romper accesos o ventanas.

Zúñiga Cartes y Jiménez Frereuy fueron detenidos cuando intentaban abordar un bus con destino a Posadas, en Argentina. Posteriormente, otros integrantes de la banda fueron interceptados mientras se desplazaban por la Ruta Provincial 7 presuntamente rumbo a Chile.

En ese procedimiento fueron detenidos el argentino Walter Damián D’Amelio y los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo. Además, la policía recuperó los vehículos utilizados durante los robos.

La causa es investigada como “robo agravado por efracción y cometido en poblado y en banda”, mientras los imputados serán trasladados a Tandil para prestar declaración ante la justicia argentina.