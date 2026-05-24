Alvarado dispuesto a alargar discusión de Ley Miscelánea si se logran acuerdos con oposición

El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, se mostró dispuesto a extender los tiempos de tramitación del Plan de Reconstrucción en el Senado si eso permite alcanzar acuerdos políticos con sectores de la oposición.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el ministro sostuvo que el Ejecutivo está abierto a revisar aspectos de la iniciativa y llamó especialmente al Socialismo Democrático a presentar alternativas.

“Busquemos caminos, busquemos fórmulas. Tenemos el tema del Sence, que todo el mundo sabe que estaba mal evaluado. Entonces, si hay propuestas en esa línea, reconstruyamos y avancemos”, señaló.

Alvarado también se refirió a las críticas opositoras sobre el crédito al empleo contemplado en el proyecto y afirmó que el Gobierno está disponible para evaluar modificaciones.

“Yo he escuchado objeciones de parte de la oposición respecto al tema del crédito para el empleo, entonces, bueno, traigan las propuestas, miremos, evaluemos y pongamos un acuerdo”, afirmó.

En esa línea, el titular de Interior planteó que la viabilidad política definirá finalmente el ritmo de avance de la iniciativa en la Cámara Alta.

“Los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen. Y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, sostuvo.

Respecto a los respaldos que espera reunir el Gobierno en el Senado, Alvarado reconoció que el escenario será más estrecho que en la Cámara de Diputados, aunque afirmó que el Ejecutivo buscará ampliar la base de apoyo.

“Obviamente que me gustaría que el proyecto, tal como sucedió en la Cámara de Diputados, tenga un colchón de apoyo más amplio que uno o dos votos. Vamos a buscar esa opción. Pero si al final del día no se puede, bueno, nos apoyaremos en los votos que efectivamente tenemos”, indicó.

El ministro también abordó la decisión del senador Alejandro Kusanovic (IND-exRN), quien anunció que votará en contra del proyecto tras acusar deslealtad del Gobierno.

Al respecto, Alvarado sostuvo que aún existe margen para recomponer relaciones y negociar antes del inicio formal de la discusión en el Senado.

“Este debate en el Senado se inicia el 2 de julio. Por lo tanto, existe el tiempo suficiente y necesario para conversar personalmente con él, conocer cuáles son sus preocupaciones, ver de qué manera se pueden abordar”, afirmó.

Finalmente, expresó confianza en que el oficialismo podrá acercar posiciones con el parlamentario magallánico.

“Yo no creo que un senador que apoya al gobierno en esta medida específica o en este proyecto específico tiene una diferencia, sea difícil de conciliar una posición común. Vamos a hacer ese esfuerzo y yo creo que lo vamos a lograr”, cerró.