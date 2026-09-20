Aumento de casos de distemper en perros activa alerta de veterinarios en distintas regiones de Chile

Durante los últimos meses, médicos veterinarios de distintas zonas del país han advertido un aumento de casos de distemper o moquillo canino, situación que ha reforzado el llamado a extremar las medidas de prevención y, especialmente, a mantener al día la vacunación de los perros.

Una de las primeras alertas se registró en la Región de Coquimbo. Durante junio, veterinarios de la zona reportaron que los casos habían llegado a triplicarse e incluso cuadruplicarse respecto de un año normal, tanto en sectores urbanos como rurales. En La Serena y Coquimbo, además, se informó un incremento en la circulación del virus y en la aparición de cuadros graves.

La situación también ha sido reportada en otras regiones. En Arica y Parinacota, el Colegio Médico Veterinario informó en agosto que había recibido alertas de profesionales de la zona por la presencia de, al menos, un caso diario de distemper.

En Copiapó, profesionales del Hospital Veterinario Huellitas también dieron cuenta de un aumento inusual durante los últimos meses. Según señalaron, han atendido entre cuatro y cinco pacientes que dieron positivo a pruebas rápidas, además de otros casos registrados en el recinto.

Durante las últimas semanas, las alertas se han extendido a la zona central y sur del país. En Quillota, el Centro Veterinario Municipal informó la atención de 20 mascotas contagiadas, mientras que el municipio adquirió 400 vacunas para reforzar las medidas preventivas.

En la Región del Biobío, en tanto, se reportó un brote entre perros callejeros en Los Ángeles. En la comuna de Nacimiento fueron detectados siete casos, lo que motivó un operativo de vacunación preventiva dirigido a animales en situación de calle.

Una enfermedad de alta capacidad de contagio

Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, explica que el distemper es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los perros. La infección puede comprometer los sistemas respiratorio y digestivo y, en etapas más avanzadas, provocar alteraciones neurológicas.

“El distemper es una enfermedad que debemos tomar con seriedad, particularmente porque es altamente contagiosa y puede tener consecuencias graves para los perros que no están protegidos. Por eso, frente al aumento de casos que se está observando en distintas zonas, es importante reforzar las medidas de prevención”, dice la académica.

Los primeros síntomas pueden ser inespecíficos y confundirse con otras enfermedades. Entre ellos se encuentran el decaimiento, la fiebre, la pérdida de apetito, la secreción ocular y nasal y la tos. En cuadros más avanzados pueden presentarse vómitos, diarrea y signos neurológicos.

“Los primeros signos pueden parecer bastante inespecíficos: decaimiento, fiebre, falta de apetito, secreción ocular o nasal y tos. El problema es que la enfermedad puede avanzar y comprometer otros sistemas, incluso el sistema nervioso. Por eso, frente a estos síntomas, es importante consultar rápidamente a un médico veterinario”, señala la profesional.

Vacunación y consulta oportuna

Ante este escenario, los especialistas llaman a prestar especial atención a los perros que no cuentan con sus vacunas al día o cuyo esquema de vacunación se desconoce.

“La principal herramienta que tenemos para prevenir el distemper es la vacunación. Por eso es importante revisar la cartilla de nuestras mascotas, verificar que tengan sus vacunas al día y consultar con un médico veterinario si tenemos dudas respecto del esquema que corresponde a cada animal”, enfatiza Echeverría.

En caso de sospecha, se recomienda evitar que el animal tenga contacto con otros perros y acudir a una consulta veterinaria para realizar una evaluación. Una detección oportuna permite adoptar medidas para manejar al paciente y disminuir el riesgo de transmisión.

Si bien existen reportes provenientes de distintas zonas del país, actualmente no hay un registro único que permita determinar una cifra nacional de casos. Por ello, los especialistas llaman a mantener la vigilancia y, principalmente, a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.