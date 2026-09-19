Selección de voleibol femenino logró un inédito oro para Chile en los Juegos Suramericanos 2026

Este sábado el Team Chile sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos gracias a la selección nacional de voleibol femenino, equipo que se quedó con el oro tras vencer a Paraguay, por 3-0 (25-13, 25-11 y 25-12).

Las Guerreras Rojas alcanzaron su cuarta victoria consecutiva en su paso por los Odesur, tras un invicto rendimiento que concluyó con la presea dorada en Santa Fe 2026.

Además de su triunfo frente a las guaraníes, el plantel nacional -dirigido por Eduardo Guillaume- se impuso ante Venezuela, Colombia y Argentina.

De esta forma, las voleibolistas consiguieron un inédito título para el deporte chileno, logrando por primera vez una medalla de oro en un megaeventos adultos, sumando así la presea dorada número 22 para la delegación nacional en los Suramericanos 2026.