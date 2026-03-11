Lepas, la marca premium de nuevas energías que va por su expansión global y podría llegar a Chile

El grupo automotriz Chery avanza en su estrategia de internacionalización con el desarrollo de Lepas, su nueva marca global enfocada en movilidad de nuevas energías y posicionada en el segmento premium accesible.

Creada en 2024 y presentada globalmente en 2025, la marca fue concebida desde su origen para mercados internacionales y busca posicionarse como una alternativa de movilidad sofisticada, tecnológica y electrificada para consumidores que valoran diseño, conectividad y eficiencia energética.

Bajo el concepto “Drive Your Elegance”, la marca apunta a combinar innovación tecnológica con una experiencia de conducción orientada al estilo de vida. Su nombre fusiona los conceptos LE (de leap y leopard, que evocan salto tecnológico y agilidad) y PAS (de passion), reflejando una identidad que busca unir rendimiento, diseño y emoción.

La marca se apoya en la capacidad industrial y tecnológica de Chery Group, uno de los fabricantes chinos con mayor presencia global, que hoy suma más de seis millones de usuarios fuera de China.

Así, su estrategia se estructura en torno a cuatro pilares principales:

Leopard Aesthetics Design: lenguaje de diseño inspirado en la elegancia y agilidad del leopardo.

lenguaje de diseño inspirado en la elegancia y agilidad del leopardo. Exquisite Third Space: interiores concebidos como un “tercer espacio” de bienestar, conectividad y productividad.

interiores concebidos como un “tercer espacio” de bienestar, conectividad y productividad. Intelligent Safety: sistemas avanzados de seguridad activa y pasiva desarrollados bajo estándares internacionales como Euro NCAP.

sistemas avanzados de seguridad activa y pasiva desarrollados bajo estándares internacionales como Euro NCAP. Full-scenario Super Platform: una plataforma tecnológica adaptable a distintos tipos de propulsión y mercados.

Más que competir únicamente en precio o potencia —estrategia común en varios fabricantes emergentes— la marca busca diferenciarse por ofrecer una experiencia de movilidad integral, con foco en conectividad, confort y eficiencia energética.

Plataforma LEX y SUV electrificados

El corazón tecnológico de Lepas es la plataforma multienergía LEX, diseñada para vehículos electrificados y capaz de integrar diferentes configuraciones de propulsión:

100% eléctricos (BEV)

híbridos enchufables (PHEV)

eléctricos con extensor de autonomía (REEV)

configuraciones flex fuel en algunos mercados

La arquitectura admite sistemas eléctricos de hasta 800 voltios, baterías entre 40 y 82 kWh y carga ultrarrápida capaz de recuperar alrededor de 200 kilómetros de autonomía en cerca de 10 minutos, dependiendo de la versión.

En el caso de los modelos híbridos enchufables, la autonomía total puede superar los 1.300 kilómetros, con consumos cercanos a 4,2 litros cada 100 km cuando la batería se encuentra descargada. Los motores térmicos dedicados a la hibridación alcanzan eficiencias de hasta 46%, mientras que los sistemas eléctricos pueden entregar potencias combinadas cercanas a 418 kW.

El chasis incorpora tecnologías como dirección drive-by-wire, suspensión con amortiguadores adaptativos y soluciones de control acústico, pensadas para ofrecer una conducción más refinada y silenciosa.

Tres SUV para iniciar la marca

La primera generación de productos estará compuesta por tres SUV:

Lepas L8: Es el modelo insignia de la marca y apunta al segmento de SUV medianos. Integra el sistema híbrido de última generación de Chery, con una eficiencia térmica de 44,5%, consumo de 4,2 L/100 km y autonomía combinada superior a 1.300 km. También incorpora funciones como Vehicle-to-Load de 6,6 kW, que permite alimentar dispositivos externos desde el vehículo.

Lepas L6: Un SUV con un enfoque más dinámico, que prioriza diseño exterior y una experiencia de conducción conectada.

Lepas L4: Pensado para usuarios más jóvenes, ofrece la entrada a la marca en un formato más compacto y urbano.

Para validar su tecnología híbrida, Chery sometió estos sistemas a pruebas en condiciones extremas: tormentas de arena a 60°C en Medio Oriente, ensayos a –42°C en climas polares, pruebas a alta velocidad en autopistas alemanas y más de un millón de kilómetros de test en 44 países.

Expansión global y posible llegada a Chile

La hoja de ruta de la marca contempla hasta cinco nuevos modelos en los próximos tres años y una expansión hacia más de 45 mercados al 2027, con una meta de 500.000 unidades anuales a mediano plazo.

La estrategia comenzará en países con conducción por la derecha como Sudáfrica e Indonesia, para luego avanzar hacia Europa, Medio Oriente y finalmente América Latina.

En este último escenario, Chile aparece como uno de los mercados con mayor potencial para la llegada de Leas, debido a la creciente adopción de vehículos electrificados, la apertura del mercado local a nuevas marcas y el posicionamiento del país como uno de los polos de electromovilidad más dinámicos de la región.

La estrategia sigue el enfoque global de Chery “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, que busca adaptar los productos a cada mercado manteniendo estándares internacionales de tecnología, seguridad y eficiencia.

Con más del 90% de los nuevos modelos lanzados por Chery en 2025 correspondientes a vehículos de nuevas energías, Lepas busca consolidarse como la apuesta del grupo para competir en el segmento de movilidad eléctrica y electrificada de alta gama en los principales mercados del mundo.