En un momento en que la electrificación avanza, pero aún existen algunos obstáculos como autonomía, infraestructura de carga y costos, Geely Chile presentó el nuevo EX5 EM-i, su primer SUV del segmento C, es decir, de tamaño mediano para uso familiar.

Con tecnología híbrida enchufable (PHEV), la apuesta es ofrecer una alternativa que combine lo mejor de dos mundos, con conducción eléctrica para el día a día y un motor a combustión que elimina la ansiedad en viajes largos.

En la práctica, se trata de un modelo que puede recorrer más de 1.050 kilómetros con un solo “estanque” —e incluso alcanzar hasta 1.300 km (NEDC)—, además de ofrecer un consumo ponderado de 125 km/l.

Desarrollado sobre la arquitectura EM-i, el EX5 EM-i está pensado para un uso cotidiano y realista. En ciudad, prioriza el modo 100% eléctrico —ideal para trayectos diarios—, mientras que en carretera mantiene la flexibilidad de un vehículo tradicional. Todo esto con una experiencia de manejo que apunta al confort y a una conducción asistida, junto a costos de operación que buscan ser más bajos en el largo plazo.

“Con la llegada del EX5 EM-i seguimos fortaleciendo nuestra ofensiva en movilidad electrificada en Chile. Tras el éxito del EX2 en su primer mes de ventas, esperamos que este modelo también tenga una excelente recepción. Destaca por su eficiencia, autonomía, tecnología, seguridad y una atractiva relación precio-calidad”, señaló Martin Xu, gerente general de Geely Chile.

Un modelo probado

Antes de su llegada a Chile, el EX5 EM-i ya ha tenido buen desempeño en otros mercados. Está presente en más de 20 países de Europa y, en enero de 2026, se posicionó como el SUV de nueva energía más vendido en México. En Australia, en tanto, lideró el segmento PHEV en noviembre de 2025.

En seguridad, cuenta con 5 estrellas en Euro NCAP —uno de los estándares más exigentes a nivel mundial— y en diseño fue reconocido con el Red Dot Award 2025, premio que distingue innovación y calidad.

Para la marca, este es un “súper híbrido”, un concepto que apunta a simplificar la experiencia de electrificación. No requiere cambiar radicalmente los hábitos de uso. Dependiendo de la versión, puede recorrer entre 105 y 170 kilómetros en modo 100% eléctrico (NEDC), suficiente para la mayoría de los desplazamientos urbanos. Esto se apoya en baterías LFP de 18,4 kWh o 29,8 kWh.

Además, incorpora carga rápida en corriente continua (DC), que permite pasar del 30% al 80% en hasta 16 minutos, y carga en corriente alterna (AC) de hasta 6,6 kW para el hogar o puntos públicos.

Diseño, tecnología y espacio para la vida diaria

En términos de diseño, el EX5 EM-i apuesta por una estética moderna y proporciones robustas, alineadas con lo que hoy busca el segmento. Suma elementos como iluminación LED, llantas de 19”, techo panorámico y portalón eléctrico, que aportan comodidad en el uso cotidiano.

El interior refuerza esa lógica con una experiencia tecnológica simple de usar: pantalla central de 15,4”, panel digital de 10,2” y un sistema de conectividad que integra Flyme Auto, junto a un sistema de sonido de 16 parlantes. Todo pensado para hacer más amable la experiencia a bordo, tanto para el conductor como para los pasajeros.

En espacio, ofrece un maletero de 528 litros —ampliable hasta 2.065— y una configuración cómoda para cinco ocupantes, respondiendo a las necesidades familiares o de uso diario.

En seguridad y ayudas a la conducción, el modelo incorpora 14 sistemas avanzados de asistencia (ADAS), que funcionan como apoyo en la conducción. Entre ellos destacan el control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de cambio de carril y detector de punto ciego, tecnologías que ya comienzan a ser clave en la experiencia moderna de manejo.

Costo y mantenimiento

Uno de los puntos relevantes en este tipo de vehículos es el costo de operación. En este caso, el EX5 EM-i considera mantenciones cada 15.000 kilómetros, con un costo referencial de $240.000 para el primer servicio, lo que apunta a un uso más eficiente en el tiempo.

El nuevo EX5 EM-i estará disponible en Chile en tres versiones —PRO, MAX y MAX+— y en cinco colores: blanco, plata, verde, negro y gris.