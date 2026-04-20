Al Pan Pan: Constanza Schönhaut (FA) y Eduardo Cretton (UDI) sobre Ley Miscelánea de La Moneda

En medio de las tensiones por el proyecto de “reconstrucción nacional” del Ejecutivo, el ministro de Hacienda salió a poner paños fríos. “El gobierno no se juega su éxito con este proyecto”, sostuvo Jorge Quiroz,

En la oposición insisten en que el proyecto misceláneo del Gobierno beneficia a los más ricos, con propuestas como la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27 al 23% y la eliminación de contribuciones para todos los mayores de 65 años, entre otros.

En este escenario, los jefes de bancada del PS, Raúl Leiva, y del Frente Amplio, Gael Yeomans, además del presidente de la DC, Álvaro Ortiz, adelantaron que recurrirían al Tribunal Constitucional. En el sector insisten en que el gobierno divida la iniciativa para ingresarla a diversas comisiones.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el proyecto ―que se espera ingrese al Congreso esta semana― junto a la diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, y su par de la UDI, Eduardo Cretton.