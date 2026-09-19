Durante Fiestas Patrias, el aumento de volantines en parques, plazas y espacios abiertos también puede representar un riesgo para los motociclistas. El llamado es a extremar las precauciones frente al hilo curado, cuyo contacto con una moto en movimiento puede provocar lesiones en zonas expuestas del cuerpo.

¿Por qué el hilo curado representa un riesgo para motociclistas?

A diferencia de otros obstáculos que pueden identificarse durante la conducción, como un bache o un vehículo detenido, el hilo curado puede resultar difícil de distinguir cuando se encuentra tensado y atravesando una vía.

Este tipo de hilo puede incorporar vidrio molido u otros materiales abrasivos, por lo que al entrar en contacto con una persona que circula en motocicleta puede afectar especialmente zonas como el cuello, los brazos y el torso.

El riesgo puede aumentar durante septiembre debido a la mayor presencia de volantines en parques, plazas, sitios eriazos y otros lugares abiertos.

Cristián Reitze, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), explica que “en septiembre tenemos una combinación que debemos mirar con especial atención: más volantines, más personas en espacios abiertos y motociclistas que siguen desplazándose por la ciudad. El hilo curado puede convertirse en un peligro inesperado y, precisamente porque puede ser difícil de ver mientras se conduce, la prevención es fundamental”.

El uso de hilo curado está prohibido por ley

Además del riesgo que representa para quienes circulan por la vía pública, el hilo curado está prohibido y sancionado por la Ley N°20.700.

Según la información entregada por ANIM, quienes usen, faciliten o transporten este tipo de hilo pueden recibir multas de 2 a 50 UTM. En el caso de quienes lo fabriquen, almacenen o comercialicen, las sanciones pueden alcanzar las 500 UTM y presidio menor.

La normativa considera especialmente los hilos que incorporan vidrio molido u otros materiales abrasivos.

Recomendaciones para motociclistas durante Fiestas Patrias

Desde ANIM llaman a tomar medidas preventivas antes de comenzar los desplazamientos durante estas fechas.

Entre las recomendaciones para quienes circulen en motocicleta están:

Extremar la atención al transitar por parques, plazas, sitios abiertos y sectores donde se estén elevando volantines.

al transitar por parques, plazas, sitios abiertos y sectores donde se estén elevando volantines. Evitar circular cerca de personas que estén utilizando hilo o volantines cuando exista la posibilidad de que el hilo llegue a la vía.

de personas que estén utilizando hilo o volantines cuando exista la posibilidad de que el hilo llegue a la vía. Utilizar siempre casco homologado y equipamiento de protección .

. Considerar accesorios preventivos específicos frente al riesgo de hilo curado, especialmente en sectores donde exista mayor exposición.

Si aparece un hilo en la trayectoria, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas .

. Recordar que el uso, facilitación y transporte de hilo curado se encuentra sancionado por ley.

Antena corta-hilo: el accesorio que busca interceptar el hilo

Entre las medidas preventivas utilizadas por algunos motociclistas se encuentra la antena corta-hilo, un accesorio que se instala junto al manillar y que busca interceptar el hilo antes de que llegue al conductor.

Existen versiones retráctiles que pueden mantenerse recogidas durante el uso habitual y extenderse al circular por sectores donde exista una mayor presencia de volantines.

Sin embargo, desde el gremio recalcan que este elemento no sustituye las medidas básicas de seguridad. El uso correcto de casco homologado, el equipamiento de protección y una conducción defensiva continúan siendo las principales medidas de protección.

De acuerdo con el dato citado por ANIM, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el uso correcto del casco reduce el riesgo y la gravedad de traumatismos en cerca de un 72%.

“La recomendación es que los motociclistas revisen su equipamiento, mantengan una conducción especialmente atenta en sectores donde haya volantines y, si van a circular habitualmente por estas zonas durante Fiestas Patrias, consideren elementos preventivos diseñados para enfrentar este riesgo. Anticiparse siempre será mejor que reaccionar cuando el peligro ya está encima”.

Seguridad vial antes de las celebraciones del 18

La prevención frente al hilo curado también fue abordada en una jornada de seguridad vial realizada el 29 de agosto por Academia Motos Chile, que contó con el patrocinio de CONASET y la participación de su secretario ejecutivo, Alberto Escobar, representantes de ANIM y de Grupo Costanera.

La actividad reunió a más de 300 motociclistas e incluyó, entre otras acciones preventivas, la entrega gratuita de antenas corta-hilo.

El llamado para estas Fiestas Patrias es a considerar la presencia de volantines al momento de planificar los desplazamientos y mantener una conducción especialmente atenta en sectores donde exista riesgo de que un hilo llegue a la vía.

“Queremos que las personas puedan disfrutar de septiembre, pero también que quienes se movilizan en dos ruedas puedan llegar seguros a destino. El volantín es parte de nuestra cultura; el hilo curado, en cambio, puede transformar esa tradición en un riesgo para terceros. La convivencia en el espacio público también implica hacerse cargo de eso”, cierra Reitze.