DAF presenta en Chile su nueva generación de camiones con foco en eficiencia, seguridad y tecnología

Aunque suelen pasar desapercibidos para el público general, los camiones son uno de los pilares que sostienen la vida cotidiana. Desde los alimentos que llegan a supermercados hasta los insumos para la minería o la construcción, gran parte de la economía depende de una logística eficiente y segura.

En ese contexto, la fabricante holandesa DAF, representada en Chile por SKC, presentó oficialmente en el país su Nueva Generación de Camiones DAF (NGD), una renovación integral desarrollada desde cero para responder a las crecientes exigencias del transporte moderno: menores costos operacionales, mayor seguridad, reducción de emisiones y mejores condiciones para quienes pasan largas jornadas al volante.

Bajo el concepto de “Transporte del futuro”, la nueva plataforma busca combinar innovación tecnológica con soluciones concretas para las empresas de transporte y sus conductores. El desarrollo incluyó la participación de clientes y transportistas durante la etapa de diseño, con el objetivo de construir un vehículo alineado con las necesidades reales de la operación diaria.

La apuesta ya ha demostrado resultados a nivel internacional. Desde su lanzamiento en Europa en 2021, se han fabricado más de 125.000 unidades y la plataforma ha obtenido dos de los reconocimientos más importantes de la industria: el premio International Truck of the Year 2022 para los modelos XF, XG y XG+, y el International Truck of the Year 2023 para el modelo XD.

“Con NGD estamos dando un paso muy importante para el transporte en Chile. Queremos que esta nueva generación no sea entendida solamente como un camión nuevo, sino como una respuesta a los desafíos que enfrenta hoy la industria. Conectamos eficiencia, seguridad y confort con las necesidades reales de las empresas y de quienes están detrás del volante”, señala Gonzalo Labbé, gerente general de DAF en Chile.

Menor consumo de combustible y reducción de costos

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva generación es su eficiencia energética. En una industria donde el combustible representa uno de los principales costos operacionales, DAF asegura que sus nuevos modelos pueden alcanzar hasta un 13% más de eficiencia en el consumo respecto de la generación anterior.

La mejora se explica por una combinación de factores. El vehículo fue completamente rediseñado bajo la nueva normativa europea sobre dimensiones y aerodinámica, incorporando un frente más eficiente, nuevos deflectores de aire, faldones laterales y guardabarros optimizados para reducir la resistencia al viento.

A ello se suma una cadena cinemática renovada, transmisiones automatizadas de última generación y mejoras en el motor PACCAR MX-13, que permiten aprovechar mejor cada litro de combustible.

“Cuando hablamos del transporte del futuro, no se trata solamente de incorporar tecnología: se trata de que esa tecnología tenga un impacto concreto en el negocio y en las personas. Una mayor eficiencia significa reducir costos operacionales y avanzar hacia una operación más productiva y sostenible”, agrega Labbé.

Además del ahorro de combustible, los nuevos camiones incorporan intervalos de mantenimiento más extensos, aumentando la disponibilidad de las unidades y reduciendo los tiempos fuera de servicio.

Más seguridad para conductores y usuarios de las vías

La seguridad es otro de los pilares del proyecto, especialmente relevante en países como Chile, donde los camiones operan en rutas de larga distancia, pasos cordilleranos y entornos exigentes como la minería.

La nueva generación incorpora zonas de absorción de impacto en distintos sectores del vehículo y un sistema patentado denominado ProCaDis, que permite que la cabina se desplace hacia atrás durante una colisión sin desprenderse del chasis, aumentando el espacio de supervivencia para conductor y copiloto.

También incorpora una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), tecnologías que hoy son cada vez más comunes en automóviles de pasajeros y que están llegando con fuerza al transporte pesado.

Entre ellas destacan:

Control crucero adaptativo.

Advertencia de colisión frontal.

Frenado autónomo de emergencia.

Sistema de advertencia de salida de carril.

Control electrónico de estabilidad.

Sistema antideslizamiento.

La visibilidad también fue mejorada de forma significativa. El parabrisas es un 33% más amplio y los vidrios laterales aumentan en un 15% respecto de la generación anterior, reduciendo puntos ciegos y mejorando la percepción del entorno.

Según la configuración, algunos modelos pueden incorporar el sistema de visión digital de DAF, que reemplaza los espejos tradicionales por cámaras de alta definición capaces de operar en condiciones de baja luminosidad y mal clima, con un campo visual de hasta 270 grados.

El conductor como protagonista

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la cabina. La nueva generación fue diseñada considerando que la comodidad del conductor tiene un impacto directo tanto en la seguridad como en la productividad.

Los nuevos modelos ofrecen más espacio interior, mejor ergonomía, mayores capacidades de almacenamiento y una visibilidad optimizada. También incorporan sistemas de climatización automática, calefacción auxiliar y soluciones orientadas a mejorar el descanso durante viajes de larga distancia.

En materia tecnológica, la cabina integra un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, conectividad Bluetooth, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de herramientas de apoyo a la conducción y gestión de flotas.

La lógica detrás de este enfoque es sencilla: un conductor que trabaja en mejores condiciones enfrenta jornadas más seguras y eficientes.

Preparados para carretera, logística y minería

La Nueva Generación DAF llega a Chile con siete configuraciones distintas orientadas a diferentes tipos de operación, desde transporte de larga distancia hasta aplicaciones mineras de alta exigencia.

Todas las versiones utilizan el motor diésel PACCAR MX-13 de 12,9 litros con estándar de emisiones Euro 6, tecnología que reduce significativamente las emisiones contaminantes en comparación con generaciones anteriores.

Dependiendo del modelo, la potencia alcanza entre 483 y 530 caballos de fuerza, mientras que las configuraciones para aplicaciones más exigentes pueden desarrollar una capacidad máxima de tracción de hasta 58 toneladas.

La oferta contempla configuraciones de ejes 4x2, 6x2 y 6x4, transmisiones automatizadas ZF TraXon de 12 y 16 velocidades, sistemas avanzados de frenado y suspensión neumática controlada electrónicamente.

Una apuesta por la modernización del transporte chileno

La llegada de la Nueva Generación DAF se produce en un momento de transformación para la industria logística. La presión por reducir costos, mejorar la seguridad vial y disminuir el impacto ambiental está impulsando una rápida incorporación de nuevas tecnologías en el transporte de carga.

En ese escenario, la marca apuesta por una plataforma que combina eficiencia operativa, conectividad, seguridad activa y confort, elementos que hoy se han convertido en factores clave para la competitividad de las empresas de transporte.

La introducción de estos modelos en Chile estará respaldada por la red nacional de servicio técnico especializado de SKC y por la experiencia que DAF acumula en el país con tecnología Euro 6, una base que busca facilitar la adopción de esta nueva generación de camiones orientada al transporte del futuro.