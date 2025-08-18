Aldeas Infantiles SOS lanza Rifa Solidaria 2025 en el marco de sus 60 años en Chile

En el marco de la conmemoración de sus 60 años de presencia en Chile, Aldeas Infantiles SOS Chile lanza su Rifa Solidaria 2025, una iniciativa que busca recaudar fondos para continuar fortaleciendo su labor de protección y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad a lo largo del país.

Bajo el lema “Un viaje, dos destinos”, esta acción solidaria se llevará a cabo entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2025, y ofrecerá un gran premio: un viaje para dos personas a República Dominicana, con sistema todo incluido y vuelos incluidos por 7 días y 6 noches.

La venta de boletos se realizará de manera 100% digital, y estará disponible en la página web oficial: www.rifasos.cl . El valor del ticket es de $5.000 pesos y se pondrán a la venta un total de 12.000 números.

“Estamos celebrando seis décadas de historia en Chile, con miles de historias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en donde nuestro foco es el cuidado y la prevención. Esta rifa no solo es una forma de recaudar fondos, sino también de invitar a toda la comunidad a ser parte de este aniversario apoyando una causa que cambia vidas”, señaló Osvaldo Salazar, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile.

El sorteo se realizará el 10 de octubre de 2025, mediante una tómbola digital, y será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de la organización. El nombre del ganador o ganadora será publicado en la página web institucional y contactado directamente por el equipo organizador.