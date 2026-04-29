Tres gestos políticos en 20 días agitan las aguas magallánicas

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Estimados lectores:

Que haga frío no impide que les demos nuevamente una cálida bienvenida al newsletter Aquí Magallanes, el más austral del mundo (no me canso de decirlo).

Y cuando el viento helado pincha como agujas finas las mejillas, en Magallanes sabemos lo imprescindible que es la sal, y no solo para las comidas: la Municipalidad de Punta Arenas ya informó que proyecta usar 1.100 toneladas de sal en las calles para enfrentar las escarchas invernales.

Un suceso que tampocopasó desapercibido fue el paso del titánico portaviones norteamericano USS Nimitz por el Estrecho de Magallanes. No fuimos pocos los que nos quedamos con las ganas de observar de cerca esta colosal plataforma flotante antes de su retiro. Pero pasó de largo.

Magallanes es una caja de sorpresas. Aquí va una pincelada:

El nuevo escenario geopolítico en el Atlántico Sur expone flancos en Magallanes .

Una seguidilla de señales –tres gestos políticos en 20 días– reactivó la presión sobre el extremo austral en un momento en el que Chile aparece sin una estrategia actualizada. La advertencia de expertos apunta a una brecha creciente frente a Argentina, en un contexto donde el valor estratégico del territorio se eleva y la región vuelve a quedar en el centro de decisiones tomadas fuera de ella.

. Una seguidilla de señales –tres gestos políticos en 20 días– reactivó la presión sobre el extremo austral en un La advertencia de expertos apunta a una brecha creciente frente a Argentina, en un contexto donde el valor estratégico del territorio se eleva y la región vuelve a quedar en el centro de decisiones tomadas fuera de ella. Magallanes busca consolidar el rol de Chile en la ciencia antártica global.

La propuesta de crear una red internacional de universidades antárticas abre una oportunidad concreta para que Chile fortalezca su posicionamiento en el estudio del continente blanco. En ese escenario, la región emerge como una plataforma natural para articular investigación y proyectar influencia, en un momento en que la ciencia comienza a jugar un rol tan estratégico como la diplomacia.

La propuesta de crear una red internacional de universidades antárticas abre una oportunidad concreta para que Chile fortalezca su posicionamiento en el estudio del continente blanco. En ese escenario, la región emerge como una plataforma natural para articular investigación y proyectar influencia, en un momento en que la ciencia comienza a jugar un rol tan estratégico como la diplomacia. El proyecto del “Central Park” magallánico se transforma en un conflicto judicial abierto.

La decisión del Gobierno de desistir de la expropiación del Club Hípico d ejó en pausa una de las iniciativas urbanas más ambiciosas de la ciudad. El caso no solo expone tensiones jurídicas y fiscales, sino también interrogantes sobre la viabilidad del proyecto desde su origen, en un escenario donde planificación urbana y ejecución estatal quedaron desalineadas.

La decisión del Gobierno de desistir de la expropiación del Club Hípico d El caso no solo expone tensiones jurídicas y fiscales, sino también interrogantes sobre la viabilidad del proyecto desde su origen, en un escenario donde planificación urbana y ejecución estatal quedaron desalineadas. El deterioro de rutas en Tierra del Fuego vuelve a evidenciar riesgos en la conectividad extrema.

Un accidente en Caleta María dejó en evidencia la falta de condiciones mínimas de transitabilidad en caminos clave de la isla, retrasando una evacuación médica. El episodio expone un problema estructural en zonas aisladas, donde la ausencia de mantención vial deja de ser un déficit operativo y se convierte en un riesgo directo para la vida.

Un accidente en en caminos clave de la isla, retrasando una evacuación médica. El episodio expone un problema estructural en zonas aisladas, donde la ausencia de mantención vial deja de ser un déficit operativo y se convierte en un riesgo directo para la vida. Magallanes comienza a revertir su brecha histórica en formación de especialistas médicos.

La estrategia apunta a una solución progresiva del déficit, marcando un cambio estructural en la capacidad del sistema de salud en territorios extremos.

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“La Cancillería no está preparada” para nuevos escenarios en el Atlántico Sur

Una serie de hechos y declaraciones en torno al Atlántico Sur –incluyendo gestos políticos y dichos desde Argentina sobre el Estrecho de Magallanes– volvió a instalar el tema en la agenda. En ese contexto, el analista Jorge Guzmán advierte que “la Cancillería no está preparada” para enfrentar un escenario que se complejiza en la zona austral.

En menos de 20 días, tres movimientos han puesto las miradas en el extremo austral. El 6 de abril, el presidente José Antonio Kast respaldó en Buenos Aires la posición argentina sobre las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. Días después, un contraalmirante argentino declaró públicamente que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es argentina, contradiciendo el marco jurídico del Tratado de 1984.

El 24 de abril, un documento filtrado del Pentágono reveló que Estados Unidos evalúa retirar su apoyo diplomático al Reino Unido sobre las islas. Ninguno de estos movimientos ocurrió en Magallanes. Todos la afectan.

Lo que subyace a esta secuencia no es casualidad: es una asimetría que viene acumulándose. Según Jorge Guzmán, analista especializado en geopolítica polar y subpolar, Argentina ha desarrollado una lectura sistemática del valor estratégico de su geografía austral, mientras que Chile ha repetido fórmulas diplomáticas sin actualizarlas.

“Seguimos viviendo en el mismo barrio, pero la geografía empieza a tener un valor mucho más alto. Argentina ya sacó la cuenta de cuánto vale, y Chile no lo ha hecho“, afirma. Esto, advierte, tiene implicancias directas para Magallanes como nodo logístico y puerta de entrada a la Antártica, en un contexto donde otros actores regionales han avanzado en posicionamiento.

El respaldo de Kast a los “espacios marítimos circundantes“ no es nuevo: Chile lo ha sostenido desde 1992 bajo distintos gobiernos. Sin embargo, el contexto en que se reafirma esta vez es distinto. La declaración de un contraalmirante argentino y la filtración proveniente del Pentágono se instalan frente a una señal política emitida por Chile, en un momento en el que la presión sobre el Atlántico Sur aumenta y los instrumentos jurídicos argentinos consolidan una interpretación expansiva del territorio en disputa.

Frente a esa acumulación, la respuesta chilena ha sido la inercia. “La Cancillería se ha ido vaciando de expertos del territorio extremo. Hicieron un copiar y pegar en la declaración; no hay gente que entienda esto”, advierte Guzmán, quien cuestiona además la solidez jurídica del respaldo chileno: “Estamos validando algo que nunca fue validado desde arriba”, señala, en referencia al tratamiento del reclamo argentino en Naciones Unidas.

Para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el problema no es abstracto. La región es el paso interoceánico, la puerta logística a la Antártica, y el territorio cuya plataforma continental está en el centro del debate técnico. Hasta ahora ha sido espectadora de decisiones tomadas en Santiago o en Buenos Aires. El tablero se está moviendo. La pregunta es si alguien en el nivel central está mirando hacia el sur.

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Magallanes y la oportunidad de consolidar el rol chileno en la red global de ciencia antártica

La iniciativa de gestar una universidad antártica, hoy en discusión en instancias internacionales, abre un nuevo espacio de articulación científica donde la región aparece como actor clave.

Hoy, el posicionamiento soberano en la Antártica –un activo de alto valor geoestratégico– no depende únicamente de la acción diplomática: también exige capacidad de generar conocimiento científico, sostener investigación y proyectar presencia desde el territorio.

Chile, a través de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, cuenta con una de las principales proyecciones hacia el continente blanco, en un escenario donde las grandes potencias observan la Antártica como un activo clave para la logística y la gestión de recursos estratégicos futuros.

La propuesta de articular una red internacional de universidades antárticas –orientada a coordinar investigación y formación– comienza a tomar forma en el circuito global, con instancias clave previstas para este año en Japón y Noruega. La iniciativa, proyectada hacia el próximo Año Polar Internacional 2032–2033, abre un espacio en el que Chile aparece en condiciones de participar activamente.

En ese escenario, el país podría proyectar un rol más activo desde sus capacidades académicas y su posición territorial. “Chile podría presentar una propuesta bastante significativa (…) incluso postular a una de las sedes de esta universidad antártica”, plantea Marcelo Leppe, profesor titular del Centro Gema de la Universidad Mayor y vicepresidente del Comité Mundial sobre Ciencia Antártica (SCAR).

Magallanes como base

El rol de Magallanes trasciende su condición de puerta de entrada a la Antártica y se proyecta como un espacio clave para la generación de conocimiento científico. La cercanía geográfica y la continuidad ecológica con el continente blanco configuran un laboratorio natural donde los fenómenos antárticos se expresan de forma directa, otorgando una ventaja comparativa en investigación.

“Magallanes tiene una voz cantante porque la influencia de la Antártica se vive diariamente en la región”, plantea Leppe, quien subraya que esta conexión permite estudiar procesos como el cambio climático, la dinámica de los hielos o la acidificación de los océanos con impacto no solo regional, sino también a escala país.

En ese contexto, el desafío para Chile no es solo contar con capacidades científicas, sino articularlas de manera efectiva en redes internacionales donde se definen agendas y espacios de colaboración. La consolidación de esa presencia pasa por sostener participación activa y convertir su masa crítica en influencia concreta.

“Cualquier país que reclama soberanía antártica tiene que demostrar que al menos conoce el contexto geográfico que está reclamando”, sostiene el científico, quien subraya que ese posicionamiento se construye a partir de la inserción en estas instancias.

El desarrollo de esta red y su discusión en foros internacionales durante este año marcarán el ritmo de una definición mayor: si Chile logra traducir su base científica y su masa crítica acumulada en una posición efectiva dentro de la gobernanza del conocimiento antártico.

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Fin al “Central Park” magallánico: la cronología del emblemático proyecto que Poduje decidió frenar

El proyecto para transformar el Club Hípico de Punta Arenas en un parque urbano partió con alto impulso político. El 27 de junio de 2024, durante una visita a la región, el ex-Presidente Gabriel Boric anunció la expropiación del predio como parte de una estrategia de recuperación de suelo urbano.

El decreto correspondiente fue publicado días después en el Diario Oficial, dando inicio formal al proceso. La iniciativa contemplaba una inversión cercana a $ 21.800 millones, financiada mediante un esquema compartido: $ 11.800 millones del Minvu y $ 10.000 millones del Gobierno Regional. El terreno, de poco más de 20 hectáreas, era presentado como una oportunidad para dotar a la ciudad de áreas verdes y equipamiento.

El proyecto buscaba reconvertir el predio en un gran parque urbano, concebido como un “pulmón verde” para la ciudad. La propuesta incluía áreas de vegetación nativa, senderos, ciclovías y espacios recreativos, junto con equipamientos como un anfiteatro, zonas deportivas, un museo de la hípica y una arena para espectáculos.

El diseño consideraba además la construcción de viviendas –incluyendo unidades tuteladas para personas mayores– y la integración de infraestructura cultural y comunitaria en un plan maestro de largo plazo.

Durante 2025, la iniciativa avanzó en su tramitación administrativa y judicial. El 1 de diciembre, las resoluciones del Serviu de Magallanes –que dispusieron la expropiación por causa de utilidad pública– fueron publicadas en el Diario Oficial. La comisión tasadora fijó una indemnización provisional en torno a los $ 21.030 millones, cifra que fue cuestionada por los propietarios, quienes posteriormente reclamaron judicialmente un monto significativamente mayor.

En paralelo, el plan mantenía una dificultad de base: el predio conservaba el uso de suelo hípico, lo que implicaba que cualquier desarrollo urbano requería modificar el Plan Regulador.

El punto crítico se produjo el 30 de diciembre de 2025, cuando el Serviu consignó judicialmente los fondos asociados a la indemnización provisional ante el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas, sin que se materializara el pago mediante giro.

En marzo de 2026, ya bajo la administración de José Antonio Kast, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instruyó desistir del proceso de expropiación mediante un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes.

La decisión se fundó en dos argumentos. El primero, jurídico: la interpretación de que, al no haberse girado el cheque de la indemnización, el dominio del terreno no habría pasado al Fisco. El segundo, fiscal: Poduje invocó el Plan de Ajuste Fiscal del Ministerio de Hacienda, que dispuso una reducción transversal del gasto, señalando que el desembolso “no constituye aún una obligación legal exigible” y que la obra no se encuentra en condición de ejecución inmediata.

Ambas lecturas fueron cuestionadas por los propietarios, que sostienen que la consignación judicial equivale jurídicamente al pago y que, desde ese momento, el dominio habría radicado de pleno derecho en el patrimonio del fisco.

El Club Hípico respondió impugnando el desistimiento y exigiendo al menos $ 48.939 millones por el terreno, además de anunciar acciones por perjuicios derivados del proceso, estimados preliminarmente en $ 2.179 millones.

Así, el caso pasó desde una política urbana a un conflicto judicial abierto. El proyecto quedó detenido, pero no cerrado.

Sin embargo, el desistimiento no elimina la exposición fiscal ni resuelve la disputa legal. Además, deja instalada una interrogante de fondo: si la iniciativa era viable desde su origen, considerando las restricciones normativas del terreno y la brecha entre el avalúo fiscal y la tasación comercial.

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Grave estado de rutas en Tierra del Fuego expone déficit de mantención en zonas aisladas

El deterioro de la conectividad en Tierra del Fuego quedó en completa evidencia tras un accidente ocurrido el viernes en el sector de Caleta María, donde un trabajador resultó lesionado –presumiblemente con fractura– en el contexto de un proyecto turístico. La emergencia dejó al descubierto una situación crítica: los caminos de acceso no estaban en condiciones de transitabilidad.

El tramo entre Pampa Guanaco y Caleta María presenta daños estructurales relevantes, con hoyos de gran magnitud, sectores anegados, zanjas, cortes de ruta, desbordes de represas de castores y acumulación de nieve sin despeje. Estas condiciones impidieron el ingreso oportuno de la ambulancia desde Timaukel, retrasando la atención médica.

Ante la urgencia, fue necesario recurrir al apoyo del Cuerpo Militar del Trabajo para habilitar parcialmente el tránsito, mientras se gestionó una aeroevacuación con Aerovías DAP para trasladar al afectado. La respuesta permitió resolver la emergencia, pero dejó en evidencia la fragilidad del sistema.

Más allá del caso puntual, el episodio expone un problema estructural: la falta de mantención vial en territorios aislados, donde la conectividad no solo sostiene la actividad productiva, sino que resulta clave para la seguridad y la respuesta ante emergencias. En zonas extremas, la ausencia de condiciones mínimas de acceso deja de ser un déficit operativo y se transforma en un riesgo directo para la vida.

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Magallanes instala modelo para reducir brecha histórica en salud

En Chile, el déficit de especialistas médicos es una brecha estructural que se expresa con mayor intensidad fuera de los grandes centros urbanos. En la Región de Magallanes, esa realidad adquiere una dimensión crítica: incluso en Punta Arenas –donde se concentra el principal hospital– el acceso ya es limitado, mientras que en comunas aisladas la atención especializada depende muchas veces de derivaciones o traslados.

Con seis especialistas ya incorporados al Hospital Clínico desde abril, la Universidad de Magallanes (UMAG) inició oficialmente programas en Neurología Adultos, Cirugía General y Radioterapia Oncológica. El modelo se inserta en el esquema nacional de formación médica, pero introduce un elemento diferenciador: la retención obligatoria de los especialistas en el territorio donde se forman.

La implementación de programas de especialidad en la UMAG instala en la región un modelo de formación médica con permanencia obligatoria, orientado a fortalecer la capacidad local del sistema de salud en un territorio marcado por el aislamiento y la escasez de especialistas.

“Los programas se ofrecen al Ministerio de Salud dentro del concurso nacional, pero el período de devolución de las becas es cien por ciento en Punta Arenas”, comenta el director de la Escuela de Medicina de la UMAG, Mario Mayanz. “Eso significa que quienes se forman como especialistas en la región cumplen un período obligatorio de ejercicio por el doble del tiempo de formación: tres años de especialización y seis años adicionales en la zona”, agrega.

Próximos desafíos

De cara a las próximas etapas, la UMAG proyecta ampliar la formación hacia especialidades como medicina interna y salud mental, en respuesta al aumento de la expectativa de vida y a las necesidades sanitarias locales, buscando consolidar así una estrategia de desarrollo progresivo de capacidades médicas en la región.

“Este modelo ya incrementa la oferta de especialistas en la región, porque durante los tres años de formación los médicos trabajan en el hospital bajo supervisión. Eso significa que desde los primeros meses aumenta la presencia de médicos tratantes en salas y policlínicos, y a partir del cuarto año comenzará a consolidarse un mayor número de especialistas formados en la propia región”, explica Mayanz.

En ese sentido, el impacto del modelo no se limita a una solución transitoria, sino que apunta a una reducción progresiva del déficit de especialistas en la región, en la medida en que se sostenga en el tiempo. Si bien la brecha no desaparece completamente –un fenómeno común en los sistemas de salud a nivel global–, la formación continua de nuevos profesionales permite aumentar de forma acumulativa la capacidad médica local.

“En la medida en que el programa continúe, el número de especialistas debiera mantenerse en crecimiento”, plantea el director de la Escuela de Medicina de la UMAG, en un escenario donde la formación local comienza a perfilarse como una herramienta clave para reducir una de las brechas más persistentes del sistema de salud en regiones extremas.

Más allá de las brechas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena también importa visibilizar los avances y las capacidades que comienzan a emerger desde estas zonas rezagadas.

Acompáñanos en este relato semanal que busca construir una visión sobre los desafíos, avances y perspectivas del desarrollo regional, y, por supuesto, de la descentralización, no solo del país, sino también de la propia Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

No me quiero despedir sin antes dejarlos invitados al ciclo de cortometrajes Las naturalezas inexploradas de mis pensamientos, que se presentará en Santiago el 6 de mayo y luego en Punta Arenas el 8 y 9 en el Museo de Historia Natural de Río Seco. La propuesta reúne cinco piezas de videoarte que cruzan exploración, ciencia ficción y naturaleza desde una mirada más introspectiva.

Como siempre, si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Hasta el próximo miércoles!

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