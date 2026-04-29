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Informalidad aumenta: desempleo en Chile durante trimestre enero-marzo 2026 sube a 8,9% MERCADOS El Mostrador

Informalidad aumenta: desempleo en Chile durante trimestre enero-marzo 2026 sube a 8,9%

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Por: El Mostrador Mercados

El desempleo llegó a 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, mientras que la informalidad laboral alcanzó 26,5%, según informó el INE. En la Región Metropolitana la desocupación escaló a 9,6%.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La tasa de desocupación en Chile subió a 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026, registrando un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, de acuerdo al INE. El organismo también informó que la ocupación informal llegó a 26,5%, aumentando 0,7 puntos. En la Región Metropolitana el desempleo alcanzó 9,6%, mientras que las mujeres registraron una desocupación de 10%. El aumento de ocupados estuvo impulsado principalmente por actividades de salud, comercio y servicios profesionales.
Desarrollado por El Mostrador

La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de su Encuesta Nacional de Empleo.

La cifra representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses y un alza respecto del trimestre móvil anterior —diciembre 2025 a febrero 2026— cuando el desempleo se había ubicado en 8,3%.

De acuerdo al organismo, el incremento se explica porque la fuerza de trabajo creció 0,7%, por sobre el aumento de personas ocupadas, que llegó a 0,5%.

En paralelo, las personas desocupadas aumentaron 3,3%, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (2,0%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (14,5%).

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El INE detalló además que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, ambas con retrocesos frente al mismo período del año anterior.

La población fuera de la fuerza laboral aumentó 1,2%, influida principalmente por personas inactivas potencialmente activas y personas inactivas habituales.

Por género, la tasa de desocupación femenina alcanzó 10,0%, con un alza interanual de 0,5 puntos porcentuales. En los hombres, en tanto, se situó en 8,1%, sin variaciones respecto del año anterior.

En cuanto al empleo, el crecimiento de las personas ocupadas estuvo impulsado exclusivamente por las mujeres, con un aumento de 1,2%, mientras que los hombres registraron una caída de 0,1%.

Según sectores económicos, el alza de ocupados estuvo liderada por actividades de salud (6,1%), actividades profesionales (8,8%), comercio (1,1%) y actividades inmobiliarias (18,8%).

El informe también evidenció un aumento de la informalidad laboral. La tasa de ocupación informal llegó a 26,5%, creciendo 0,7 puntos porcentuales en doce meses.

En mujeres, la informalidad alcanzó 27,9%, mientras que en hombres se situó en 25,4%.

Las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%, principalmente en sectores como comercio e industria manufacturera.

En la Región Metropolitana, la situación laboral también mostró un deterioro. La tasa de desocupación llegó a 9,6%, aumentando 0,2 puntos porcentuales en doce meses.

Además, el INE informó que la cantidad de ocupados en la capital cayó 0,2%, afectada principalmente por los sectores de información y comunicaciones (-16,0%), actividades financieras y de seguros (-14,4%) y administración pública (-8,6%).

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