Ejercicio infantil: especialistas alertan por sedentarismo y su impacto clave en el crecimiento

En un escenario donde más del 70% de los niños y jóvenes chilenos no alcanzan los niveles de actividad física recomendados, expertos advierten que el ejercicio no solo mejora la salud general, sino que también estimula el crecimiento y previene enfermedades en la adultez.

El aumento sostenido del sedentarismo infantil en Chile se ha convertido en una señal de alerta para médicos y especialistas. Diversos estudios muestran que la mayoría de los niños no alcanza los 60 minutos de actividad física recomendada al día, una realidad que podría afectar su crecimiento y desarrollo integral durante la infancia y adolescencia.

Según cifras nacionales, solo un 26,4% de los menores entre 5 y 17 años cumple con los niveles mínimos de actividad física, mientras que la Organización Mundial de la Salud advierte que la inactividad prolongada puede impactar negativamente la salud metabólica, la forma física e incluso los patrones de sueño.

El rol del deporte en el crecimiento infantil

La endocrinóloga pediátrica Carolina Loureiro explica que la actividad física constante tiene efectos directos en la talla y el desarrollo general.

“El deporte y la actividad física van a influir de forma positiva en el crecimiento, básicamente por dos factores. El primero, tiene que ver con la ganancia de masa muscular. Sabemos que si un niño gana masa muscular puede predisponer a mejor estatura. Y, en segundo lugar, porque el deporte constante, moderado y frecuente va a producir una mejor liberación de hormona del crecimiento”, señala. Ambas funciones son claves durante los primeros años de vida, etapa en que el cuerpo define gran parte de su desarrollo estructural.

Los beneficios también abarcan otros aspectos relevantes: mejora de la coordinación motora, fortalecimiento del sistema inmunológico y prevención temprana de enfermedades crónicas asociados a hábitos sedentarios.

Pilares complementarios para crecer sanos

Los especialistas destacan que la actividad física debe ir acompañada de otras prácticas esenciales para el desarrollo:

Alimentación equilibrada y variada , con todos los grupos de nutrientes.

Sueño de calidad , idealmente de al menos ocho horas, momento en que se libera mayor cantidad de hormona del crecimiento.

Entorno emocional adecuado, que promueva bienestar y estabilidad.

Estas dimensiones, explican, permiten que el deporte se transforme en un aliado efectivo del crecimiento y no en un esfuerzo aislado.

Recomendaciones para enfrentar el sedentarismo

Para revertir la tendencia actual, los especialistas proponen una serie de medidas que involucran tanto a las familias como a establecimientos educacionales y autoridades:

1. 60 minutos diarios de actividad física

Ejercicio moderado o vigoroso, como caminar rápido, andar en bicicleta, jugar fútbol o actividades recreativas.

2. Incentivar deportes colectivos

El fútbol, básquetbol y voleibol no solo fortalecen el cuerpo, sino que también fomentan la integración social y emocional.

3. Mayor acceso a infraestructura pública

Parques, ciclovías y multicanchas deben ser parte de la planificación urbana y del debate sobre salud pública.

4. Limitar las horas frente a pantallas

La OMS recomienda un máximo de dos horas diarias de ocio digital para niños y adolescentes.

5. Programas escolares integrales

La combinación de alimentación saludable con actividad física es clave para combatir el avance de la obesidad infantil y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

En un país donde la obesidad en adultos supera el 30% según la OCDE, los especialistas advierten que la clave para revertir esta tendencia está en la infancia. Cada hora de actividad física realizada en estos años, aseguran, contribuye a formar adultos más sanos, con mejor bienestar emocional y menor riesgo de enfermedades crónicas.