Prevención de la explotación de NNA en el turismo: autoridades refuerzan campaña de cara al verano

Con el inicio de la temporada de mayor movilidad turística en el país, las autoridades intensificaron las acciones de prevención frente a uno de los delitos más graves que afectan a la infancia: la explotación de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca fortalecer la detección temprana, la denuncia oportuna y el compromiso del sector con la protección de derechos.

En el marco de una jornada de capacitación y sensibilización dirigida a prestadores de servicios turísticos, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la Defensoría de la Niñez y la Policía de Investigaciones (PDI) lanzaron la campaña “Anfitriones ejemplares y turistas responsables: el sector turístico protege la infancia y la adolescencia en Chile”.

La iniciativa tiene como foco prevenir la explotación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo (ESNNA-VT), especialmente durante el verano 2026, período en el que aumenta significativamente el flujo de visitantes a nivel nacional.

La campaña contempla la distribución de material gráfico educativo para servicios turísticos de todo el país, además de su difusión en redes sociales, con el objetivo de entregar herramientas concretas que permitan identificar situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada frente a eventuales delitos.

El rol clave del sector turístico

Desde Sernatur subrayan que la prevención de la explotación de NNA no es solo una tarea de las instituciones públicas, sino un compromiso que debe involucrar a todo el ecosistema turístico.

Así lo señaló el director nacional del servicio, Cristóbal Benítez, quien afirmó que “prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad y debe ser un compromiso para todas y todos los actores que trabajamos en el sector turístico, ya que la atención oportuna de estos delitos puede marcar la diferencia”.

En ese sentido, destacó que la campaña, desarrollada junto a la Defensoría de la Niñez y la PDI, pone el acento en la información y la prevención como herramientas fundamentales para enfrentar esta problemática. Benítez agregó que durante este año ya se ha capacitado a más de 1.500 personas que trabajan en turismo, reforzando la idea de que la formación continua es clave para proteger a la infancia.

Una vulneración grave que requiere acción conjunta

La Defensoría de la Niñez advirtió que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las vulneraciones más graves a sus derechos y constituye un problema de alcance global. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que este fenómeno debe enfrentarse con la participación activa de todos los actores, incluyendo al sector privado.

Según cifras entregadas por la Defensoría, entre los años 2023 y 2024 se registraron en Chile 2.184 víctimas de este delito, lo que da cuenta de la magnitud del problema. “Es vital este trabajo conjunto con Sernatur, para que, a través de esta institución, podamos promover la responsabilidad social empresarial en relación con la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en sus actividades”, señaló Quesille.

Por su parte, la PDI, destacó la importancia de la denuncia temprana como un elemento central para la persecución de estos delitos. El prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas, valoró el trabajo colaborativo entre las instituciones y recalcó que “una denuncia oportuna es clave para iniciar una investigación eficaz y, en definitiva, proteger a niños, niñas y adolescentes”.

Además, resaltó el rol del Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria de la PDI, que encabezó la jornada educativa dirigida a operadores turísticos, instancia que tuvo una alta participación y buena acogida por parte del sector.

Compromisos y sello de protección a la infancia

En el contexto del lanzamiento de la campaña, también se entregó el Sello del Código de Conducta ESNNA-VT a diversos servicios turísticos que asumieron formalmente el compromiso de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de explotación, especialmente la sexual.

Las autoridades coincidieron en que el aumento del turismo durante la temporada estival exige reforzar la vigilancia, la formación y la corresponsabilidad del sector. La prevención de la explotación de NNA no solo apunta a evitar delitos, sino también a consolidar una cultura de cuidado y respeto por los derechos de la infancia.

De cara al verano 2026, la campaña busca instalar un mensaje claro: el turismo responsable implica proteger a niños, niñas y adolescentes, actuar ante señales de alerta y comprender que cada prestador de servicios puede ser un actor clave en la prevención de estas graves vulneraciones.