Nutrición infantil: la clave para prevenir enfermedades crónicas desde los primeros años

Pediatras y expertos en nutrición infantil coincidieron en que los problemas alimentarios que afectan a gran parte de la población chilena podrían reducirse si se fortalecen las prácticas nutricionales desde el nacimiento.

Durante el primer encuentro del programa “Nutri Talks”, organización impulsada por Nestlé, se expusieron estudios y experiencias clínicas que revelan el impacto directo de la alimentación temprana en el desarrollo físico y metabólico de los niños.

La nutrióloga y pediatra Claudia Villar subrayó que “los primeros dos mil días de vida son clave porque es el momento en que se forman los hábitos de alimentación”. Según la especialista, es en ese periodo donde se forman los patrones alimentarios que acompañarán a las personas durante toda su vida.

La incorporación temprana y frecuente de azúcar, por ejemplo, puede provocar preferencia permanente por alimentos dulces y aumentar el riesgo de alteraciones metabólicas en la adultez.

Hábitos que se definen desde la cuna

Los profesionales presentes en el encuentro señalaron que educar a las familias sobre alimentación complementaria y sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar es fundamental para prevenir la obesidad infantil, que sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Chile.

La pediatra Katherine Blaha advirtió que “no da lo mismo qué come un niño ni cómo se alimenta en los primeros años”. Aseguró que los altos niveles de azúcar presentes en la dieta de muchos lactantes y preescolares están directamente asociados al aumento de obesidad en etapas cada vez más tempranas, un fenómeno que posteriormente “es difícil de revertir”.

Profesionales de la salud y creadores de contenido en nutrición que asistieron a la jornada coincidieron en que aún existe una brecha importante en la educación alimentaria de padres y cuidadores y que urge fortalecer la difusión científica en formatos accesibles para la comunidad.

Un compromiso para mejorar la alimentación infantil en Chile

María Fernanda Guzzetti, gerenta del equipo de visita médica e institucional de Nestlé Nutrición, enfatizó el compromiso de la industria en acompañar a los equipos de salud en esta labor. Según explicó, el objetivo es contribuir a “generaciones de niños más saludables” mediante propuestas nutricionales que respondan a las carencias que hoy muestran las dietas familiares.

El encuentro contó con el apoyo de las marcas Nido®, Ascenda® y Naturnes®, y se enmarca en el programa Nutri Talks, que durante 2026 continuará impulsando instancias de educación médica continua y espacios de conversación sobre los desafíos nutricionales de la infancia.