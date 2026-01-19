Explotación Sexual Infantil: el rol clave de la Brisex frente a un delito que migra al mundo digital

Entre los años 2022 y 2024, nuestro país registró un alza preocupante en los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Según cifras entregadas por la Defensoría de la Niñez, las denuncias crecieron entre un 73% y 89%. Es más, los delitos que predominan en estas cifrad incluyen la facilitación y obtención de servicios sexuales que involucran a menores de edad, además de la producción, almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil.

El rol de las policías es clave para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Chile. Bajo este contexto, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex)cumple un rol fundamental al momento de investigar los delitos a los que se ven expuestos miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, esto debido a que es una unidad especializada de la Policía de Investigaciones cuyo rol de enfoca en este tipo de crímenes y delitos.

Su trabajo abarca la investigación de explotación sexual comercial de NNA, entendida como aquellas situaciones en que un adulto obtiene, promueve o facilita actos de carácter sexual con menores de edad a cambio de dinero u otros beneficios. También indaga la producción, almacenamiento, difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil, una de las expresiones más graves de la explotación sexual.

Para conocer más sobre esta problemática El Mostrar conversó con Maximiliano Castro, comisario de la BRISEX de la región metropolitana. Esto en el contexto del lanzamiento del Boletín 7 de Actuar es Urgente, plataforma que busca prevenir, informar, empoderar e incidir para terminar con la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA).

Un enfoque integral frente a la ESNNA

Castro explica que “la experiencia acumulada de la brigada en el trabajo investigativo del fenómeno (de ESNNA) nos da cuenta que debe ser abordado no solamente desde una perspectiva criminalística y criminológica, sino que como un fenómenopsicosocia”. Bajo este mismo sentido, el comisario agregue todos los funcionarios que están involucrados en la investigación de ESNNA “mantienen una capacitación constante acerca desde la perspectiva psicosocial del delito, incluso biocicosocial, para generar una comprensión significativa del fenómeno, integrar los elementos que lo componen y, por supuesto, también la integración al trabajo más comunado de la mayor parte de las instituciones que intervienen como actores en lo que tiene que ver con el ESNA”.

Se debe entender y tener en cuenta que las investigaciones que lleva adelante la Brisex suelen iniciarse a partir de la recepción y análisis de denuncias, ya sea presentadas ante el Ministerio Público, realizadas por las propias víctimas, sus familiares o derivadas desde otras instituciones del Estado. Este primer levantamiento de información resulta clave para dimensionar los hechos y definir las diligencias iniciales.

El trabajo investigativo se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio Público y otros organismos, actuando siempre bajo la dirección de los fiscales a cargo. En ese marco, la unidad especializada cumple un rol central en la recopilación de antecedentes y evidencias que permiten solicitar órdenes de detención, allanamientos y avanzar en los procesos de formalización de los imputados.

El experto explica que “estas interacciones son las que nos dan de alguna forma a la PDI, especialmente a la brigada y a los grupos especiales que trabajan en la ESNNA. Las actualizaciones de las formas en que se está cometiendo el delito está ocurriendo el delito. En ese sentido, el ámbito digital entró muy fuerte. Por ejemplo, la ESNA, la explotación a través de las redes se produce a través o mediante, por ejemplo, de la venta de imágenes de carácter sexual por parte de menores de edad, lo hacen a través de redes sociales”.

Y al contrario de lo que se podría pensar, los victimarios no utilizan redes sociales como Instagram o Facebook, si no que plataformas de carácter mas subterráneas. “Ocurre cuando hay gente que o niños, niñas o adolescentes que no mantienen un conocimiento tan profundo de la privacidad de las redes, pero principalmente ocurre a través de redes como Grindr, que están hechas para una interacción superficial y tangencial que son duras solamente un rato”, agrega Castro.

Coordinación interinstitucional y llamado a denunciar

El enfrentamiento a la explotación sexual infantil en Chile requiere un trabajo articulado entre múltiples instituciones del Estado. En ese entramado, la Brisex opera en coordinación permanente con el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Defensoría de la Niñez y otros organismos sociales, con el objetivo de resguardar a las víctimas, fortalecer la persecución penal y avanzar en acciones de prevenciónfrente a este tipo de delitos.

El experto recalca la importa de las mesas intersectoriales y el trabajo en equipo con las distintas instituciones públicas para la detección de casos de explotación sexual infantil. “Desde PDI, mantenemos una interacción constante con todos ellos dando de alguna forma orientaciones y también facilitando el acceso de ellos hacia nosotros para que nos hagan consultas y también para la realización de todas las denuncias que sean necesarias”.

“Hacemos la invitación a toda la comunidad, a todas las personas que se vean involucrados o que detecten alguna situación asociada con la explotación sexual de niños niñas y adolescentes, hacer la denuncia, que es fundamental para generar una intervención que obviamente protege a los niños. Esta denuncia recomendamos hacerla la unidad policial más cercana a su domicilio con la finalidad de que de cualquier forma la fiscalía tome conocimiento de ella y en ese sentido la fiscalía deriva los procedimientos a nuestrabrigada para la investigación especializada de ese delito”, concluye Castro.