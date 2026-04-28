Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y refuerza cautela por guerra en Medio Oriente

El Banco Central decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%, una determinación adoptada por unanimidad en su Reunión de Política Monetaria de abril, en medio de un escenario externo e interno que, según el organismo, sigue dominado por niveles de incertidumbre mayores a lo habitual.

En su comunicado, el Consejo puso el foco en la guerra en Medio Oriente como principal factor de riesgo para la economía global. Si bien los mercados futuros aún anticipan una baja en el precio del petróleo, la prolongación del conflicto ha elevado la probabilidad de que los valores energéticos permanezcan altos por más tiempo, con efectos directos sobre la inflación efectiva y sus proyecciones.

El Banco Central advirtió que este deterioro del escenario externo ha reforzado la cautela de los bancos centrales y ha elevado la probabilidad de resultados más negativos tanto para la inflación como para la actividad mundial. A eso se suma que, en el plano local, las proyecciones de inflación de corto plazo también han aumentado.

En el frente interno, el instituto emisor describió una economía que sigue mostrando señales mixtas. El Imacec no minero de febrero cayó 0,3% anual y también retrocedió 0,3% mensual en términos desestacionalizados, ubicándose por debajo de lo previsto en el IPoM de marzo. El Consejo explicó esa diferencia principalmente por factores de oferta ligados a recursos naturales.

Respecto del gasto, el Banco Central señaló que los indicadores de alta frecuencia del primer trimestre sugieren que el consumo privado se mantuvo en línea con lo esperado, pero que la formación bruta de capital fijo se desaceleró más de lo anticipado, especialmente en maquinaria y equipo. De todos modos, destacó que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital mostró un aumento significativo en los proyectos de inversión para el período 2026-2029.

El mercado laboral, en tanto, no entregó señales de mayor dinamismo. La tasa de desocupación no registró cambios y la creación de empleo continuó acotada, según el diagnóstico del Consejo.

En materia de precios, el IPC anual de marzo llegó a 2,8%, algo por sobre lo previsto en el IPoM anterior debido al mayor incremento de precios volátiles distintos de la energía. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en 3,4%, en línea con lo esperado. A dos años plazo, las expectativas de inflación de la Encuesta de Expectativas Económicas se mantienen en 3%, mientras que la Encuesta de Operadores Financieros las ubica en 3,2%.

El Consejo subrayó que seguirá especialmente atento a cualquier factor que pueda aumentar la transmisión o persistencia de la inflación y reiteró que la trayectoria futura de la TPM se evaluará reunión a reunión, en función de cómo evolucionen los acontecimientos externos e internos. Con ello, reafirmó que tomará las decisiones necesarias para asegurar que la inflación converja a 3% en un horizonte de dos años.