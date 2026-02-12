Publicidad
Día de las Manos Rojas: proteger a las infancias es construir paz Opinión www.freepik.es

Día de las Manos Rojas: proteger a las infancias es construir paz

Publicidad
Loreto Cantillana
Por : Loreto Cantillana Académica Facultad de Educación Universidad de Las Américas
Ver Más

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, efeméride que busca la sensibilización frente al reclutamiento forzoso de niñas y niños en los conflictos armados, esto con el fin de proteger a las infancias y evitar su involucramiento en situaciones de guerra como soldados. Las Manos Rojas forma parte de una campaña iniciada el 2002 que apunta a resguardar los derechos de la niñez y exigir a las autoridades que se tomen medidas ante la participación infantil en actos de violencia.

Dicha campaña invita a comprender que este reclutamiento es una grave vulneración del derecho a la vida, a la seguridad personal, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la educación, a la seguridad social, a vivir en familia, así como al juego y la recreación, entro otros más. Involucrar a las niñeces en la guerra es atentar contra su dignidad y marcar de modo profundo su desarrollo emocional, físico y social, dejando huellas irreversibles en sus vidas. Además de transmitirles erróneamente que mediante las armas se solucionan los conflictos y que el daño hacia las personas es la única salida.

Las experiencias de violencia inciden en la conformación de la identidad, así como en la capacidad de crear vínculos afectivos y desarrollar las habilidades socioemocionales; por ello, es importante la prevención de actos de violencia y la configuración de espacios seguros que permitan que las infancias se desenvuelvan en armonía y se garantice el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Si bien la escuela cumple un papel importante, como un entorno social donde se modela la convivencia, se proporcionan saberes sobre formación ciudadana y valórica, resulta necesario que en ella se propicie la educación para la paz, y un enfoque educativo que promueva la resolución pacífica de conflictos, el respeto por los derechos humanos, el diálogo y la democracia.

Levantar las Manos Rojas es un gesto simbólico que interpela a entender la relevancia de proteger a las niñeces ante el flagelo de la guerra y su participación activa en las armas; es un llamado a la responsabilidad social y colectiva ante la instrumentalización de las infancias en la máquina bélica, sin comprender las secuelas que este acto conlleva. Es una alerta concreta hacia las autoridades y su rol de prevenir y sancionar estas prácticas, de asegurar que niñas y niños cuenten con entornos seguros y oportunidades para su desarrollo integral, así como también que resguarden su derecho de vivir libres y en paz.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad