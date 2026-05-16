Explotación sexual infantil en Chile: denuncias aumentan 73% y alertan expansión digital del delito

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) continúa creciendo en Chile y encendiendo alertas en organismos especializados y en el sistema de protección infantil. En el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, expertos advirtieron sobre el aumento de las redes de captación online, el subregistro de casos y la necesidad urgente de fortalecer la prevención, la detección temprana y la protección de las víctimas.

De acuerdo con cifras actualizadas de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2024 las denuncias vinculadas a explotación sexual infantil aumentaron un 73%, afectando principalmente a adolescentes mujeres entre 14 y 17 años.

Solo durante 2024 se reportaron 858 víctimas en delitos asociados a obtención o facilitación de explotación sexual, mientras que en redes residenciales se identificaron 411 posibles víctimas. A ello se suman estimaciones abordadas en el Senado que apuntan a cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en comercio sexual en el país.

Sin embargo, especialistas advierten que la magnitud del fenómeno podría ser mucho mayor. La evidencia internacional indica que gran parte de los casos de explotación sexual infantil no se denuncia, por lo que las cifras oficiales representarían solo una fracción de la problemática.

“La explotación sexual infantil no ocurre únicamente en contextos de crimen organizado visible o pobreza extrema. Hoy también se está facilitando desde espacios cotidianos y digitales donde adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo”, advierte Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision Chile.

A nivel internacional, organismos especializados han alertado sobre el acelerado crecimiento de la explotación sexual infantil facilitada por la tecnología. La alianza WeProtect reportó un aumento del 87% en los reportes de material de abuso sexual infantil desde 2019, mientras que el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) analizó cerca de 32 millones de reportes solo en 2022.

En Chile, actualmente rige el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA (2021-2026), además de avances legislativos como la Ley 21.522, que fortaleció las figuras penales relacionadas con explotación sexual y material abusivo infantil. No obstante, organizaciones vinculadas a la infancia sostienen que las medidas siguen siendo insuficientes frente a la rapidez con que evolucionan las dinámicas de captación y explotación, especialmente en plataformas digitales.

“Seguimos llegando tarde. Mientras las redes de explotación se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y formas de contacto, el Estado todavía responde de manera fragmentada y reactiva. La prevención y la detección temprana deberían tener el mismo nivel de prioridad que la persecución penal”, sostiene Venegas.

Desde World Vision Chile proponen medidas como la creación de un Programa Nacional de Prevención de la ESCNNA, sistemas de alerta temprana, campañas permanentes de sensibilización, fortalecimiento de la salud mental para víctimas y un Observatorio Nacional que permita dimensionar el fenómeno y coordinar respuestas entre instituciones.

La organización también impulsa la plataforma Actuar es Urgente, enfocada en prevención, orientación y visibilización de la explotación sexual infantil en Chile. Asimismo, las autoridades recordaron que cualquier persona puede denunciar de manera anónima a través del programa Denuncia Seguro *4242, además de los canales de Carabineros, la PDI y la Fiscalía.