Entre Hilos: ¿Qué es el idealismo?

Para este enfoque, que en buena medida, como espejo invertido del materialismo, las ideas existen por sí mismas, tienen una realidad que les es propia y que puede conocerse racionalmente. Las ideas no no son expresión de una realidad más “profunda” o “real”, tampoco son meras racionalizaciones de los intereses materiales que no nos atrevemos a confesar o no nos resultan transparentes. Por el contrario, la conciencia, la autorreflexión, son más significativas que la vida misma en su sentido material o de existencia física.

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