Entre Hilos: ¿Qué es el idealismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el idealismo.
Para este enfoque, que en buena medida, como espejo invertido del materialismo, las ideas existen por sí mismas, tienen una realidad que les es propia y que puede conocerse racionalmente. Las ideas no no son expresión de una realidad más “profunda” o “real”, tampoco son meras racionalizaciones de los intereses materiales que no nos atrevemos a confesar o no nos resultan transparentes. Por el contrario, la conciencia, la autorreflexión, son más significativas que la vida misma en su sentido material o de existencia física.
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