Cómo medir la presión arterial correctamente y detectar a tiempo enfermedades cardiovasculares

Es uno de los principales riesgos de padecer un infarto y, por eso, se debe estar atento a sus señales, prevenir y monitorear su alza y medirla correctamente para así evitar el agravamiento de patologías. Se trata de la presión arterial, que es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias cuando ésta se bombea fuera del corazón, se mide en milímetros de mercurio (mm Hg) y se expresa en dos cifras separadas por una barra. El consenso en la comunidad médica es que hay hipertensión arterial cuando las cifras de presión en reposo son superiores a 135/85 mmHg y permanece así en el tiempo. Es decir, al practicar deportes o ante distintos estímulos –como un dolor intenso-, la presión puede aumentar, pero en las personas sanas, ésta desciende al estar en reposo, mientras que, en aquellas personas hipertensas, se mantendrá elevada pese a que la situación que generó el alza haya pasado. Tal como explica Carlos Caorsi, “generalmente, los síntomas de hipertensión no se presentan sino hasta que causan graves problemas de salud, como un infarto, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular”. Por eso, “hay muchas personas que no saben que son hipertensas y, por ende, no reciben tratamientos para controlar su presión, lo que las vuelve más propensas a situaciones médicas más complejas”. Así, el cardiólogo de Clínica Las Condes Carloss sostiene que “es muy importante que las personas incorporen en su rutina la toma de presión periódica”, y para ello entrega algunos consejos para hacerlo de manera correcta: No consumir alcohol, café y tabaco al menos una hora antes de tomarse la presión. Vaciar la vejiga antes de hacer la prueba Escoger un ambiente tranquilo, relajado, sin ruidos Además de estar relajado, es importante no hablar mientras se realiza la toma de presión Permanecer sentado unos minutos antes de empezar la medición Adoptar una postura cómoda, siempre apoyando la espalda sobre el respaldo, sin cruzar las piernas y manteniendo los pies en el suelo, no colgando Al ponerse el medidor en el brazo, hacerlo correctamente; esto es: poner la banda de 2 a 3 centímetros sobre el codo, directamente sobre la piel -no sobre la ropa-, relajar el brazo y mantenerlo más o menos a la altura del corazón, por ejemplo, situándolo sobre una mesa Hacer la medición a primera hora de la mañana, antes de comer o tomar medicamentos, y en la noche, antes de irse a dormir. ¿Desde qué edad es recomendable hacer mediciones constantes? Según el doctor Caorsi, “los mayores de 40 años tienen más riesgo de tener la presión alta, por lo que se recomienda hacerlo al menos una vez al año”. Ahora, “para las personas entre 18 y 39 años que no tienen riesgo de hipertensión, se puede medir cada 3 a 5 años, pero lo recomendable, en cualquier caso, es hacerlo con regularidad y consultar con un médico si las mediciones resultan elevadas”, concluye.