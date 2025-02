Cómo hacer del trabajo en verano una experiencia más amena: flexibilidad, diversión y bienestar

Trabajar durante los meses de más calor puede ser un desafío para muchos, especialmente cuando estos meses, y el ambiente en general, está enfocado en las vacaciones, los días soleados, múltiples panoramas y el descanso. Bajo ese sentido, es importante mantener la motivación en los diversos lugares de trabajo y es por eso que se deben crear entornos laborales más amenos y creativos.

Según un estudio de Buk, que evalúa la felicidad de los trabajadores, ante la pregunta: “¿Soy feliz en mi lugar de trabajo?”, un 78% de los encuestados en Chile respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo. Sin embargo, al comparar esta cifra con otros países de la región, como Colombia (89%) y Perú (84%), Chile se encuentra rezagado.

Lo anterior plantea un desafío importante al momento de llegar al verano y seguir con las labores de trabajo. Es importante pensar en qué iniciativas se pueden implementar en las empresas

Es importante no sólo realizar actividades dentro de la oficina si no que también incorporar diferentes acciones para que, el ir a trabajar durante los días de verano no afecte el bienestar. Es fundamental contar con flexibilidad horaria, incorporar un formato remoto o hibrido para evitar desplazamientos en los días de altas temperaturas y, en la medida de lo posible, incentivar a los trabajadores con tener días libres.

Implementar algunas de estas medidas puede mejorar significativamente el bienestar personal y la salud mental de los trabajadores. Se puede reducir el estrés, fomentar el equilibrio entre la vida personal y el mundo laboral así como aumentar la motivación.

Bajo este contexto es que, desde WeWork comparten algunas ideas que se pueden implementar en las oficinas para generar una experiencia que sea en beneficio de los trabajadores.

“Jeans Day”: Incorporar el clásico “Jeans Day” -o, en palabras simples, un día para vestirse sin etiquetas y con mayor comodidad- puede ser una excelente forma de fomentar un ambiente más relajado en la oficina. Elegir un día a la semana, como los viernes, permite a los trabajadores disfrutar de una jornada más distendida, especialmente durante el verano, cuando las temperaturas invitan a opciones más ligeras y frescas tanto para hombres como para mujeres. Días temáticos de verano: Esta opción es una manera sencilla y efectiva de traer un toque de diversión y frescura al ambiente laboral durante el verano. Al establecer días temáticos, los colaboradores pueden romper la rutina. Una idea puede ser un día con temática tropical, invitando a vestir camisas hawaianas, sombreros de playa o accesorios coloridos. ¿Día de mascotas en la oficina? Este punto ya está siendo implementado en algunas empresas, y sin dudas es algo que aporta a un ambiente más feliz. “Es muy gratificante ver a una mascota en la oficina, acariciarlas o jugar brevemente entre reuniones no solo genera alegría, sino que también funciona como un poderoso método para liberar estrés laboral”, detalla Romina Diepa, People Manager de WeWork Conosur. Jornada con niños en la oficina: Un día dedicado a que los niños visiten la oficina no solo rompe la rutina, sino que también genera un ambiente más cercano y humano. La energía y espontaneidad de los pequeños crean momentos de diversión que contagian positividad. Para hacer de esta jornada una experiencia memorable, se pueden organizar actividades especiales como talleres, juegos y dinámicas entretenidas. Retos saludables: Sumar el deporte a la rutina diaria puede ser difícil, pero los “retos saludables” son una forma entretenida de motivar a los colaboradores a moverse más. Una idea práctica es implementar un desafío de pasos diarios, donde los participantes compitan por lograr la mayor cantidad de pasos, con un premio para el ganador.

Implementar algunas de estas iniciativas son una manera efectiva de demostrar que estar en la oficina también puede ser un momento divertido. Es importante pensar en el bienestar de los trabajadores y el impacto que las diversas labores tienen en su salud mental.