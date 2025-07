Cáncer de apéndice: el raro tumor gastrointestinal que preocupa a jóvenes y especialistas

Síntesis generada con OpenAI

El cáncer de apéndice, uno de los tumores más raros, podría estar aumentando entre personas menores de 50 años, según un estudio publicado en Annals of Internal Medicine. Aunque en Chile no existen registros oficiales, especialistas advierten que altos índices de obesidad, sedentarismo y consumo de alimentos ultraprocesados podrían elevar el riesgo. El tumor suele detectarse incidentalmente durante una apendicectomía. Los expertos llaman a no ignorar síntomas abdominales persistentes y a fomentar hábitos saludables como prevención.

