Uno es el autor de “Parásitos”: La Moneda pagó a 11 integrantes de la OPE antes que asumiera Kast

Antes de que José Antonio Kast asumiera en La Moneda, once integrantes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) recibieron pagos por labores realizadas entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, según registros de Transparencia de Presidencia.

Según reportó el diario La Segunda, los montos, que fluctúan entre $333 mil y $1,5 millones, corresponden a tareas vinculadas al cambio de mando, incluyendo coordinación logística, apoyo directo al mandatario electo y funciones comunicacionales.

Entre los nombres figuran abogados, ingenieros comerciales y periodistas, como Cristián Valenzuela, actual asesor del Segundo Piso, quien recibió $1.500.000, además de otros integrantes del equipo que luego asumieron roles en el gobierno.

El debate se originó debido a que Valenzuela es el autor de la columna “Parásitos”, donde criticó duramente a los funcionarios públicos, señalando que el Estado “no está enfermo: está podrido” y apuntando a una “casta” sostenida por gasto fiscal.

El detalle ha generado cuestionamientos debido a que, pese a que los trabajos abarcan un periodo más amplio, la mayoría de las actividades reportadas se concentran en febrero y marzo, en plena etapa de transición.

Además de Valenzuela, otros pagos fueron a Benjamín Jadue, abogado ($666.667); Catalina Ugarte, abogada y jefa de gabinete del mandatario ($1.166.667); Emilio Court, experto en gestión administrativa ($333.333); Julio Feres, ingeniero comercial y actual director administrativo de La Moneda ($1.500.000); Víctor Valdés, ingeniero comercial con magíster en finanzas ($666.667); y los periodistas Tomás Celedón ($400.000); María Paz Fadel ($1.166.667); Uziel Gómez ($833.333); María Ignacia Porcile ($833.333); y Sergio Turra ($1.000.000).

Desde la oposición surgieron críticas respecto al origen de los recursos utilizados antes del inicio formal del gobierno. El diputado socialista Daniel Manouchehri planteó la necesidad de aclarar el financiamiento de estas funciones, apuntando a la transparencia en el uso de fondos en la etapa previa al cambio de mando.

En respuesta, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que los pagos no provinieron de recursos públicos, sino de aportes personales, descartando el uso de fondos del Estado.