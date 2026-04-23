In memoriam: 100 planetarios para Thijs de Graauw

La noticia del fallecimiento del destacado astrónomo Thijs de Graauw no debe ser una noticia más en los diarios del país.

Conocí a Thijs en 2012 cuando él, como director del Observatorio Alma, supervisaba las actividades de su inauguración. El recuerdo que guardo más profundamente es el brillo de sus ojos. En ellos se transparentaba el cariño especial que tenía por esta tierra y la relevancia de la inauguración en el trayecto de su vida y para las futuras generaciones.

Esa emoción desbordante el día de la inauguración es la que se aprecia en el abrazo fuera de protocolo que le une al Presidente Sebastián Piñera en ese día inolvidable.

Esa emoción me la fue recordando por años en correos que me dirigía los 13 de marzo, en los aniversarios de la Inauguración.

Nos volvimos a ver en 2023, con motivo del décimo aniversario celebrado con un evento en las instalaciones del Observatorio Alma. Disfrutamos varios minutos recordando el proceso que nos había permitido conocernos y ese brillo reaparecía como si las imágenes de diez años antes, volvieran a pasar en ellos.

Volvimos a juntarnos el año pasado para conversar de su Proyecto P100, el de 100 planetarios para Chile. Thijs me había convencido antes de comenzar a hablar de colaborar en lo que pudiera para hacer que algún día, en nuestros pueblos y ciudades, hubiera 100 planetarios que generaran miles de visitas de jóvenes chilenos. Él hablaba de que el enmaravillarse a temprana edad de los misterios del universo producía una conexión especial con las ciencias que era necesaria para el desarrollo del país. Hablaba de cómo estos planetarios llevarían esas semillas a pequeñas y grandes localidades descentralizando sus resultados.

Mientras hablaba, en sus ojos el brillo persistía porque ahí estaban las estrellas, Chile, las futuras generaciones, la ciencia.

Que ese brillo nos guíe hacia esos 100 planetarios.