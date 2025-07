¿El queso provoca pesadillas? Expertos desmienten mito y explican el estudio detrás del rumor

Síntesis generada con OpenAI

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology fue malinterpretado por algunos medios como evidencia de que el queso provoca pesadillas. Sin embargo, la investigación se basó solo en percepciones subjetivas de un pequeño grupo y no establece ninguna relación causal. La nutricionista Montserrat Victoriano aclara que no existe respaldo clínico para esa afirmación, y que una dieta balanceada con lácteos podría incluso favorecer un mejor descanso. La especialista hace un llamado a interpretar estos estudios con cautela y evitar desinformar sobre temas de salud.

Desarrollado por El Mostrador