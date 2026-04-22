Reconstrucción en el relato, reforma económica en la práctica: el alcance de la Ley Miscelánea

El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó su proyecto de Reconstrucción Nacional con una narrativa clara: sacar a Chile del estancamiento, recuperar el empleo y devolver la “esperanza”. En el mensaje presidencial enviado al Congreso, la reconstrucción aparece como el eje articulador de una respuesta integral tras incendios, bajo crecimiento y deterioro fiscal. Pero al contrastar ese mensaje con el contenido del proyecto, la fotografía cambia.

En ese contraste emerge desde el inicio el componente ideológico del proyecto, en opinión de expertos. El diagnóstico del mensaje presidencial es explícito al remarcar que Chile dejó de crecer por exceso de regulación, aumento de impuestos y expansión del Estado. La respuesta, entonces, es revertir ese camino. No se trata solo de reconstruir viviendas o infraestructura, sino de reordenar las bases del modelo económico.

Así, la llamada “Ley Miscelánea” se presenta como un plan de reconstrucción, pero opera en la práctica como una ley ómnibus que mezcla emergencia, crecimiento y reforma estructural. La diferencia no es menor: mientras el mensaje apela a la urgencia y la reconstrucción, el proyecto instala desde su diseño una agenda de largo plazo que redefine prioridades económicas y el rol del Estado.

Mientras el resumen político difundido por el Ejecutivo ordena el proyecto en cinco ejes -crecimiento, empleo, inversión, reconstrucción y orden fiscal– el mensaje presidencial lo estructura en cuatro: reconstrucción física, económica, institucional y fiscal. Esa diferencia no es solo de forma. También revela que la bajada comunicacional simplifica varias de las medidas más sensibles del texto legal y pone el acento en la reconstrucción, cuando el corazón del proyecto está en la reactivación vía menor carga tributaria y mayor certeza para la inversión.

Ahí aparece la primera omisión relevante. La reconstrucción de viviendas —uno de los elementos más visibles de la emergencia— ocupa un espacio acotado dentro del proyecto. Se proyecta financiar poco más de 4.400 viviendas en Ñuble y Biobío, mientras el grueso de la iniciativa se concentra en medidas que buscan reactivar la inversión y ordenar las cuentas fiscales.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la lógica económica del proyecto es la siguiente: el gobierno apuesta a que si se bajan impuestos y se facilitan las reglas para invertir, las empresas invertirán más, se crearán empleos y, con ello, mejorarán los ingresos. Por eso propone reducir el impuesto corporativo —el que pagan las empresas— de 27% a 23%, reintegrar el sistema tributario (evitando que las utilidades paguen impuestos dos veces) y ofrecer estabilidad tributaria por 25 años a grandes inversiones.

También introduce incentivos directos al empleo formal, como un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores de menores ingresos. En la práctica, esto funciona como un “descuento” en impuestos para las empresas por cada trabajador contratado formalmente, buscando reducir la informalidad y abaratar el costo de contratar.

Pero junto a estos incentivos aparece otro conjunto de medidas menos visibles en el discurso: mecanismos para atraer capitales desde el extranjero con impuestos reducidos, condonaciones de deudas y flexibilización regulatoria. Esto abre una ventana de regularización de capitales y rentas en el exterior con un impuesto único de 10%, rebajable a 7% si esos recursos ingresan al país dentro de tres años y se mantienen invertidos en Chile por al menos cinco. A esto suma un mecanismo para gravar con 10% saldos retenidos en FUR, STUT y retiros en exceso del FUT histórico, además de condonaciones y convenios de pago para deudas municipales y tributarias. Lo anterior acompañado con una reducción de trabas en permisos ambientales o sectoriales para acelerar proyectos.

Aquí se instala una segunda tensión. Mientras el mensaje habla de reconstrucción y urgencia social, el proyecto incorpora una agenda estructural que apunta a redefinir el rol del Estado en la economía: menos regulación, más incentivos al mercado y mayor certeza para el inversionista. No es solo una respuesta a una emergencia, sino una reforma más amplia con una orientación proinversión.

El bloque fiscal refuerza esa lógica. La iniciativa incluye medidas de contención del gasto público, como limitar la expansión de la gratuidad universitaria, eliminar franquicias tributarias y endurecer controles sobre licencias médicas en el Estado. En simple: mientras se reducen impuestos para incentivar inversión, se busca ajustar el gasto para mantener el equilibrio fiscal.

La distancia entre mensaje y proyecto se vuelve más evidente en esos detalles. El discurso simplifica el contenido bajo la idea de “reconstrucción”, pero el articulado muestra una combinación de políticas económicas, tributarias y regulatorias que exceden con creces esa etiqueta.

Y en esa brecha entre lo que se dice y lo que se propone, se juega buena parte del debate político que viene.

Si quieres revisar el mensaje presidencial con el Proyecto de Ley Miscelánea, sigue el siguiente link.

018-374 Mensaje PDL Reconstrucción (22.04.2026) DJL 260415

Si quieres revisar el comunicado estructurado por el gobierno, sigue el siguiente link:

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.docx