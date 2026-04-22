Mirada internacional con Ignacio Walker: Medio Oriente: Israel, Palestina y más allá

En la política internacional, digamos en los últimos 100 años, el Medio Oriente siempre aparece como una zona potencialmente explosiva. Pero ¿cuáles son las raíces más profundas de ese conflicto en la historia contemporánea? Partamos por el conflicto israelí-palestino. Yo creo que nadie puede dudar de lo que son los títulos históricos, incluso bíblicos, que hablan de cómo judíos y palestinos tienen derecho a habitar estas tierras judía y samaria o palestina, como se le llama desde el Imperio Romano.

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