Marcinefest 2026 trae a Chile el estreno de “Ocean”, el nuevo documental de David Attenborough

Entre el 23 y 25 abril 2026 Concepción recibirá una nueva versión del Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026), durante tres días se exhibirán producciones audiovisuales de distintos lugares del mundo donde el foco principal es el océano.

“Este año tenemos 21 producciones seleccionadas de más de 1.300 populaciones que llegaron. Hay un trabajo largo de curatoría para finalmente tener esta selección entre las tres categorías que tenemos: largometraje, cortometraje y cortometraje animado”, señala Bárbara Leniz, productora general.

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Marcinefest 2026 se posiciona como el evento que abre las puertas de este documental a la comunidad del Biobio y a la chilena.

“Lo interesante es que este espectáculo realmente reúne producciones que no necesariamente hablen desde un punto de vista científico ni muy técnico, sino que también tenemos documentales que abordan el océano desde una perspectiva mucho más humana, más de la experiencia de vida”, agrega la productora y encargada de vinculación de IMO.

Estreno de David Attenborough

Organizado por la Universidad de Concepción, el Instituto Océanos y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), será el evento pionero en traer a Chile el documental más reciente y poderoso del célebre naturalista Sir David Attenborough: “Ocean with David Attenborough”.

Estrenado mundialmente el 8 de mayo de 2025 para conmemorar el cumpleaños número 99 de Attenborough, el documental es una producción de Silverback Films dirigida por Toby Nowlan, Colin Butfield y Keith Scholey. Con una duración de 1 hora y 24 minutos, la obra utiliza cinematografía de vanguardia para explorar los hábitats submarinos más espectaculares de la Tierra, destacando que nos encontramos en la mayor era de descubrimiento oceánico.

“Cerrar en el Teatro Biobío es un símbolo de la integración entre la academia y los espacios culturales. Queremos que la premiación sea una celebración del talento, pero también un momento de asombro colectivo ante la belleza y desafíos que nos muestra Attenborough”, agrega Leniz.

La pieza no solo asombra visualmente, sino que entrega un mensaje de urgencia política y ambiental. Attenborough explica por qué el océano es el pilar fundamental para la estabilidad de nuestro planeta, exponiendo las graves amenazas del cambio climático, la sobrepesca y el arrastre de fondo. Sin embargo, propone una hoja de ruta esperanzadora: proteger el 30% del océano para 2030 para permitir una recuperación marina sin precedentes. La experiencia culmina con la colaboración de la banda británica Coldplay, cuya canción “ONE WORLD” suena en los créditos finales.

La función del documental se realizará de manera exclusiva y gratuita el sábado 25 de abril a las 19:00 horas en el Teatro Biobío de Concepción, consolidando a la región como el epicentro de la cultura oceánica nacional.

Además, del esperado documental de David Attenborough, la organizadora de Marcinfest destaca que hay una gran variedad de producciones imperdibles.

“Yo siento que es un espacio 100% para la ciudadanía, para que se maravillen, se encanten con el océano”, sostiene.

Entre las producciones Bárbara destaca el cortometraje Why can’t I just be a penguin?, donde el narrador se cuestiona por qué no puede tener la vida de un pingüino. También, recomienda Surfeando el Cielo, “que habla sobre la resiliencia y las personas discapacitadas.Esto es Argentina y se abordan dos historiasde chicos que hacen surf y que son personas con discapacidad”, señala. Otra producción que le llamó la atención es Homoplastic, “ habla de toda la historia del plástico en nuestra vida. No es el típico documental que habla de que el plástico es malo, por tal y tal razón, sino que te muestra desde dónde llega el plástico, de por qué esta tan presente en nuestras vidas”, agrega.

Para el Osvaldo Ulloa, director del IMO y subdirector del festival, este estreno representa el espíritu de la institución: “El Marcinefest busca generar un diálogo informado y pensamiento crítico, entregando al público herramientas para comprender los complejos desafíos científicos actuales y su impacto social”.

Por su parte, el director del festival, Pablo Rosenblatt, enfatiza el impacto emocional de la selección: “El cine tiene el poder único de hacernos sentir el océano antes de entenderlo científicamente. Nuestra selección 2026 busca que el espectador se asombre con la belleza del océano y además reflexione sobre las amenazas urgentes que enfrenta nuestro patrimonio azul”.

Las entradas para esta función de gala son gratuitas y se pueden obtener a través de teatrobiobio.cl. Toda la programación y detalles del festival están disponibles en www.marcinefest.cl.